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All’Inter dopo l’addio di Guardiola al City: affare ‘alla Akanj’

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Il club nerazzurro potrebbe rinforzare la difesa con il fedelissimo del catalano

Manca solo l’ufficialità, che arriverà al massimo dopo l’ultima giornata di Premier con l’Aston Villa. Pep Guardiola ha deciso di dire addio al Manchester City dopo dieci anni e nonostante un altro anno di contratto. Il club è stato informato, tanto che ha già sciolto le riserve sul successore: sarà Enzo Maresca, un uomo ‘Citizens’ visto che ha fatto parte dello staff del catalano.

Pep Guardiola durante una partita del Manchester City
All’Inter dopo l’addio di Guardiola al City: affare ‘alla Akanj’ (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il club dello sceicco è all’alba di una rivoluzione tecnica che, come normale in questi casi, potrebbe fare delle ‘vittime’ illustri. Per esempio Ruben Dias, fedelissimo di Guardiola e facente parte del gruppo dei non più giovanissimi e, in aggiunta, dei più logorati dal lungo ciclo di successi. Non a caso nelle ultime settimane è stato accostato alla Juventus, poi soprattutto all’Inter.

Inter, Ruben Dias come Akanji: ecco l’ostacolo

Il suo potente agente, naturalmente (essendo portoghese…) Jorge Mendes, sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione top in Europa. Si parla di contatti con bianconeri e nerazzurri, coi secondi più ‘liberi’ di avanzare data la sicura partecipazione alla prossima Champions League.

Grafica Ruben Dias Inter
All’Inter dopo l’addio di Guardiola al City: affare ‘alla Akanj’ (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

L’Inter è a caccia di un paio di difensori, il giovane – Muharemovic – lo ha già in pugno e adesso potrebbe andare all’assalto di un profilo con maggiore esperienza a livello internazionale.

Ruben Dias è uno dei migliori difensori in circolazione e la dirigenza, con il via libera di Oaktree (non scontato: parliamo di un giocatore non rivendibile con ingaggio di 6 milioni netti), potrebbe provare a imbastire un’operazione alla Akanji. Ovvero in prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un tot di presenze e, in particolare, di un traguardo di squadra. Per lo svizzero è stato lo Scudetto.

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