PAGELLE e TABELLINO Monza-Juve Stabia 2-1: mago Cutrone, brianzoli in finale

Voti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valido per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B. Decisiva la doppietta di Cutrone per la squadra di Bianco

Cutrone trascina il Monza nella finalissima playoff di Serie B, con i brianzoli che superano 2-1 la Juve Stabia nella semifinale di ritorno dopo il 2-2 dell’andata.

L’attaccante ex Como e Milan entra nel secondo tempo e marca la differenza: eurogol all’’85 e doppietta in pieno recupero, nel mezzo il momentaneo 1-1 di Burnete che non basta però ai campani per ribaltare il discorso qualificazione

Sugli scudi Colombo nel centrocampo del Monza, Okoro dà filo da torcere alla difesa di casa. Tra i padroni di casa male Colpani.

Pagelle, Top e Flop di Monza-Juve Stabia: Colombo sugli scudi, Colpani non brilla

MONZA

TOP: Cutrone 8 – Bianco lo butta nella mischia nella ripresa e l’ex Como fa tutta la differenza del mondo. Subito pericoloso dalle parti di Confente, nel finale confeziona la magia che vale il vantaggio: colpo di suola e freddezza da attaccante di razza. Ma non è sazio: al 95′ firma una doppietta d’autore che chiude conti per il discorso qualificazione. Mago.

FLOP: Colpani 5 – Bianco gli dà fiducia un po’ a sorpresa, dopo la panchina della sfida di Castellammare. Il ‘Flaco’ però non brilla, senza trovare la giocata risolutrice per il Monza. Spreca un’ottima chance all’inizio e poi pian pian si spegne. Ha una caratura superiore rispetto alla categoria ma non lo dimostra… Il peggiore con Alvarez, quest’ultimo sciagurato nel recupero.

Thiam 6

Birindelli 6

Delli Carri 6,5 (56′ Lucchesi 6)

Carboni 6,5

Bakoune 6,5

Colombo 7

Pessina 6,5

Azzi 5,5 (84′ Ravanelli SV)

Colpani 5 (56′ Hernani 6)

Mota 6 (76′ Alvarez 5)

Petagna 5,5 (56′ Cutrone 8 )

All. Bianco 7

JUVE STABIA

TOP: Okoro 6,5 – A segno tre giorni fa e pericolo numero uno per la difesa brianzola. Gli strappi del giovane attaccante dell’Under 21 azzurra fanno male, con Delli Carri che ci mette una pezza nel primo tempo. Anche nella ripresa è reattivo e tiene in apprensione il Monza. Il migliore della Juve Stabia con Burnete, con la zampata del rumeno che non basta però ad Abate.

FLOP: Mosti 5 – Tra i protagonisti assoluti della gara d’andata con la rete del vantaggio per i campani, musica totalmente opposta invece in Brianza. Poca verve e idee in mezzo al campo, mancano anche gli inserimenti come nel match di sabato.

Confente 6,5

Bellich 5,5

Giorgini 5

Dalle Mura 6 (80′ Gabrielloni SV)

Carissoni 6 (65′ Ricciardi 5,5)

Mosti 5 (46′ Burnete 6,5)

(46′ Burnete 6,5) Leone 5,5 (65′ Pierobon 5,5)

Correia 5,5

Cacciamani 6

Maistro 5 (46′ Zeroli 5,5)

Okoro 6,5

All. Abate 5,5

ARBITRO: Mariani 6,5

Playoff Serie B, il tabellino di Monza-Juve Stabia: Cutrone show, Bianco piega Abate

Il Monza è la prima finalista dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 in casa della Juve Stabia, i brianzoli di Bianco piegano in pieno recupero i campani e continuano la corsa per l’obiettivo promozione. Cutrone show: l’attaccante decide la sfida con una splendida doppietta. Il Monza adesso aspetta la vincente dell’altra semifinale tra Catanzaro e Palermo.

MONZA-JUVE STABIA 2-1

84′ e 95′ Cutrone (M); 90′ Bernete (J)

Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri (56′ Lucchesi), Carboni; Bakoune, Carboni, Pessina, Azzi (84′ Ravanelli); Colpani (56′ Hernani), Mota (76′ Alvarez); Petagna (56′ Cutrone). A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Antov, Obiang, Ciurria, Capolupo, Caso. Allenatore: Bianco

Juve Stabia (3-5-2): Confente; Bellich, Giorgini, Dalle Mura (80′ Gabrielloni); Carissoni (65′ Ricciardi), Mosti (46′ Burnete), Leone (65′ Pierobon), Correia, Cacciamani; Maistro (46′ Zeroli), Okoro. A disposizione: Boer, Varnier, Ciammaglichella, Kassama, Candellone, Torrasi, Mannini. Allenatore: Abate

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Pezzuto

Ammoniti: Mota (M), Delli Carri (M), Burnete (J), Correia (J), Bellich (J)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e ; presenti 10.785 spettatori (1001 nel settore ospiti, incasso di 93 mila euro) per la gara dell’U-Power Stadium di Monza