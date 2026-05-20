Torna alla Juventus dopo appena 6 mesi: da non credere

Non finiscono le sorprese a Torino in vista della prossima stagione: nessuno si aspettava il suo immediato ritorno.

Ancora 90 minuti contro il Torino per provare a salvare la stagione con la qualificazione alla prossima Champions League, ma alla Juve serve una vera e propria impresa domenica per centrare l’obiettivo. Solo un successo contro il Torino e la mancata vittoria di due tra Milan, Roma e Como spalancherebbero ai bianconeri le porte della massima competizione continentale per club.

Intanto, è tutto pronto per il clamoroso ritorno di Daniele Rugani alla Continassa. Il centrale si era trasferito alla Fiorentina a gennaio in prestito con riscatto legato al raggiungimento di almeno 5 presenze in Serie A con la casacca viola con un minutaggio di almeno 45 minuti, ma le condizioni non si sono verificate.

A questo punto – secondo quanto evidenziato da ‘La Nazione’ – Rugani farà ritorno alla Juventus visto che a Firenze non hanno alcuna intenzione di intavolare una nuova trattativa con i bianconeri per l’acquisto del 31enne originario di Lucca.