Un altro brasiliano per la Roma: tentazione nerazzurra

Nome nuovo di calciomercato in ottica giallorossa, gli ultimi aggiornamenti

Quelli di domenica prossima saranno i novanta minuti più lunghi per giocatori e tifosi della Roma. Un’eventuale vittoria contro il Verona, infatti, consentirebbe ai giallorossi di tornare in Champions League dopo otto anni di assenza e la città sta vivendo con grande fibrillazione la settimana post vittoria al derby.

Mentre la squadra e lo staff tecnico si concentrano esclusivamente sule vicende di campo, la proprietà continua a lavorare anche sui rinnnovi e sulla costruzione della nuova dirigenza, che dovrà occuparsi del calciomercato in sinergia con Gian Piero Gasperini.

Vista la necessità di rinforzarsi soprattutto nel reparto offensivo, in questo periodo vengono accostati ai giallorossi soprattuto nomi di attaccanti, esterni e centrali. Un nome che stuzzica tanto a Trigoria è quello di Allan, ma l’ala del Palmeiras non è l’unico brasiliano monitorato dalla Roma.

Secondo Ekrem Konur, infatti, nei radar romanisti sarebbe finito anche Léo Scienza. Autore di 10 gol e 10 assist in stagione, il 27enne del Southampton piace anche ad Atalanta, Aston Villa, Everton, Flamengo, Palmeiras e Tottenham.