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“Maldini vuole tornare al Milan”, Ambrosini non ha dubbi

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In un intervento durante il podcast di Cronache di Spogliatoio, l’ex centrocampista del Milan e compagno di squadra di Paolo Maldini, Massimo Ambrosini, ha rivelato come l’ex capitano dei rossoneri sia pronto a tornare nel Milan qualora cambiasse la società.

Paolo Maldini
Maldini vorrebbe tornare al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

C’è solo una condizione perché Paolo possa rientrare nel Milan, deve cambiare la proprietà. Dopo quello che hanno fatto liquidandolo in maniera indecente in dieci minuti. Ha imparato a fare il dirigente da Leonardo all’inizio. Maldini ha un’autonomia intellettuale – ha continuato l’ex numero 23 rossonero – che gli ha consentito di crescere. Non è automatico che un grande giocatore diventi un bravo dirigente”.

Ambrosini ha proseguito raccontando anche del Maldini dirigente che ha vissuto andando in alcune occasioni a Milanello per salutare il suo ex compagno di squadra: “I giocatori misurano gli allenatori ma anche i dirigenti e Paolo ha migliorato il lato empatico che da un certo punto di vista non era la sua caratteristica principale. L’ho visto a volte a Milanello ed aveva anche la grande capacità di ascoltare. Secondo me non vede l’ora di tornare, ma deve cambiare la proprietà”.

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