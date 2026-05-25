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Panchina Lazio, tre nomi per il dopo Sarri in casa biancoceleste

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La Lazio deve pensare al dopo Sarri con i biancocelesti che stanno valutando diversi profili per la propria panchina con tre nomi che sembrano essere in vantaggio rispetto agli altri.

Maurizio Sarri
Lazio, i nomi per la panchina biancoceleste (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, i nomi che appaiono più caldi in casa biancoceleste sono quelli di Raffaele Palladino, Gennaro Gattuso e Fabio Pisacane. L’allenatore dell’Atalanta è pronto a salutare ufficialmente i bergamaschi per dare vita a una nuova esperienza per la prossima stagione con la chiamata della Lazio che potrebbe convincerlo.

Gennaro Gattuso, terminata la sfortunata parentesi sulla panchina della nazionale italiana, è alla ricerca di una panchina in Serie A per ripartire dal nostro campionato con i capitolini che dovranno fare i conti con l’interesse del Torino nei suoi confronti. L’ex Milan e Napoli appare in pole. Da capire quello che sarà il destino di Pisacane, autore di un ottimo campionato con il Cagliari, condito dalla vittoria a San Siro nell’ultima giornata che ha condannato il Milan all’Europa League.

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