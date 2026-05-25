Il Real Madrid oltre al Barcellona: “Cifra senza senso per Bastoni”

Le ultime sul futuro del difensore dell’Inter

Il Real Madrid si sarebbe aggiunto al Barcellona tra le pretendenti al cartellino di Alessandro Bastoni. Il prossimo allenatore delle ‘Merengues’ sarà un certo José Mourinho, il quale in estate sarà chiamato a sciogliere le riserve su Nico Paz: resta a Valdebebas o può riandare via? Nel secondo caso, i nerazzurri andrebbero all’assalto con una proposta molto importante.

Tornando a Bastoni, l’operazione risulta essere complessa per entrambe. Il Barça già da ora sa di non avere le risorse: Deco pensava/sperava di poter chiudere intorno ai 50 milioni, una cifra che non rispecchia il valore reale del classe ’99. In Catalogna, ovvero fonti vicine ai blaugrana danno l’affare per saltato. Morto.

Il Madrid può avere qualche possibilità in più, anche se tranne qualche eccezione Florentino Perez non ha mai investito grosse cifre per difensori. E, come gli odiati rivali, non può fare affidamento sulla ‘sponda’ Bastoni: il calciatore è legatissimo all’Inter e per questo non intende fare la ‘guerra’ per un trasferimento.

L’Inter è aperta a una eventuale cessione di Bastoni, a patto che sul tavolo giunga un’offerta pressoché irrifiutabile. “I dirigenti lo lascerebbero partire solo per una cifra senza senso – ha detto Fabrizio Biasin a ‘Cronache di Spogliatoio’ – Il Barcellona si è fatto avanti con l’entourage del giocatore, che ha ascoltato quella che poteva essere la proposta. Non ha chiuso a questa possibilità. come non ha bussato alla porta di Marotta per dire di volersene andare. Ma il Barça non ha mai parlato con l’Inter né ha mai fatto una proposta”.

A fine mercato, qualora dovesse restare, l’Inter e l’entourage di Bastoni potrebbero chiudere per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2028.