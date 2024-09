Inter, Arnautovic scavalcato anche da Correa: parte la caccia al nuovo Lautaro | CM.IT

Da quarta a quinta scelta: Arnautovic scavalcato anche da Correa nelle gerarchie di Inzaghi nella vittoriosa trasferta contro l’Udinese

L’Inter ritrova la via maestra e i gol del suo condottiero principe, anche se nel finale fa arrabbiare Simone Inzaghi dopo il gol di Lucca che aveva riaperto una gara praticamente chiusa.

Il risveglio di Lautaro Martinez è la notizia più bella del pomeriggio di Udine, insieme a un Frattesi totale e non solo per la rete ‘flash’ dopo allena 43 secondi. Il capitano si è sbloccato con una doppietta da centravanti di razza, tornando a esultare in campionato dopo addirittura 141 giorni. A parte qualche amnesia difensiva, Inzaghi può essere soddisfatto della reazione dei suoi dopo il derby perso malamente contro il Milan e guardare con fiducia al primo impegno casalingo in Champions League al cospetto della non irresistibile Stella Rossa. Gara dove mancherà ancora un’alfiere del calibro di Barella, che tornerà a disposizione soltanto dopo la sosta per le nazionali.

Inter, Arnautovic sempre più ai margini: sarà addio in estate

Con questo Frattesi comunque Inzaghi può dormire sonno tranquilli, mentre nel reparto offensivo il mister nerazzurro ha preferito andare sul sicuro e affidarsi alla ‘Thu-La’.

Thuram si è messo al servizio di capitan Lautaro, confezionando la combinazione che ha portato al tris dei campioni d’Italia. Inzaghi a risultato acquisto ha poi dato un po’ di riposo al francese con l’ingresso in campo di Taremi, mentre nel finale c’è stato spazio anche per il redivivo Correa che ha sfiorato il centro del poker. Il ‘Tucu’ per l’occasione è stato preferito ad Arnautovic, quest’ultimo sempre più ai margini dello scacchiere nerazzurro. L’ex Bologna ha collezionato soltanto 37 minuti in questo avvio di stagione, tutti da subentrato e senza mai partire dal primo minuto. L’austriaco potrebbe finire addirittura dietro a Correa nelle gerarchie di Inzaghi e la scelta del tecnico nell’anticipo contro l’Udinese può essere un segnale in questo senso.

Calciomercato Inter, Castro incanta: occhi sul gioiello del Bologna

Arnautovic già in estate era stato messo sul mercato dall’Inter e a fine stagione lascerà quasi sicuramente Milano visto il contratto in scadenza.

Difficilmente l’esperto attaccante saluterà i nerazzurri già a gennaio, a meno che non arrivi un’offerta intorno ai 5 milioni per il suo cartellino. Nei piani della dirigenza la casella lasciata libera a giugno da Arnautovic verrà occupata da un attaccante giovane e, oltre a Jonathan David (che arriverebbe a parametro zero visto il contratto in scadenza con il Lille), come raccolto da Calciomercato.it gli occhi dell’Inter sono puntati anche su Santiago Castro, baby rivelazione con la maglia del Bologna. Il classe 2004 si ispira al connazionale Lautaro Martinez e non sta facendo rimpiangere Zirkzee al centro dell’attacco dei felsinei. Il Bologna ha investito una cifra importante per il gioiellino cresciuto nel Velez – circa 12 milioni di euro – e la sua valutazione è quantomeno raddoppiata considerando l’ottimo avvio di stagione (già 3 i gol realizzati in campionato e tutti di notevole fattura) e i margini di crescita considerevoli.