DIRETTA Serie A, Udinese-Milan: segui la cronaca LIVE

Il trentaduesimo turno di campionato si apre con la sfida tra bianconeri e rossoneri

Senza vittorie da tre partite tra campionato e Coppa Italia, il Milan fa visita all’Udinese nella gara di apertura della trentaduesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio in rimonta contro la Fiorentina, i rossoneri vanno a caccia di tre punti in terra friulana per mantenere ancora in vita le speranze di qualificarsi alla prossima Europa League senza avere la vittoria della Coppa Italia come extrema ratio.

Per cercare di dare una scossa alla squadra, Sergio Conceiçao ha provato anche la difesa a tre in allenamento, dovendo ovviare all’assenza di Kyle Walker sulla fascia destra. Un’altra assenza pesante, almeno a livello di nome, è quella di Santiago Gimenez in attacco. Dopo un inizio scoppiettante, l’ex punta del Feyenoord era già finito indietro nelle gerarchie offensive.

Protagonista di un ottimo campionato, la squadra allenata da Kosta Runjaic sta forse vivendo il suo momento peggiore, come testimoniano le tre sconfitte consecutive e il solo punto conquistato nelle ultime cinque giornate di Serie A. Uno stato di forma non ottimale che, non a caso, ha coinciso con l’assenza di Florian Thauvin per infortunio. Contro i rossoneri, i padroni di casa proveranno a regalare una gioia ai propri tifosi, facendo leva anche su un bilancio in perfetto equilibrio negli ultimi cinque scontro diretti in Friuli: due vittorie a testa e un pareggio. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Udinese-Milan e diffidati

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovrić, Karlstrom, Atta, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceiçao.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Macerata)

DIFFIDATI: Ehizibue, Giannetti, Lovric, Lucca, Kristensen (U); Bondo, Hernandez, Leao (M)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 68; Napoli 65; Atalanta 58; Bologna 57; Juventus 56, Lazio 55; Roma 53, Fiorentina 52; Milan 48; Udinese e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia 21; Monza 15.