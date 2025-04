Roma, nome nuovo per i giallorossi e sondaggio per un top della difesa: intreccio con Huijsen | ESCLUSIVO

Le ultime di mercato sui giallorossi nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube

Non solo il nuovo allenatore. Parallelamente, la Roma prosegue i contatti sul mercato per redigere un primo elenco di nomi, da analizzare con il tecnico che allenerà la squadra giallorossa il prossimo anno. E se c’è un nome da fare per il centrocampo oltre ai profili già seguiti in Italia, quello di Cissé del Rennes è considerato sicuramente uno dei più interessanti per il club.

Classe 2004, duttile, il francese può agire anche come trequartista: costa sui 10-15 milioni di euro e piace anche ad altre società in Europa. Nella trasmissione di oggi ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda su youtube, è stato affrontato quindi anche l’argomento mercato, che procede seguendo le indicazioni tracciate dal club. I calciatori considerati da Roma sono quelli dall’ingaggio sostenibile e, quindi, dal costo del cartellino non troppo elevato.

Con il nostro ospite Fabio Massimo Splendore del Corriere dello Sport, abbiamo approfondito così anche un altro profilo nei radar di tanti club europei, ma che ad oggi ha un costo elevato per le società italiane: ci riferiamo a Jacquet, sempre del Rennes. “In Francia sento molto parlare molto anche di Jacquet che però ha una valutazione molto alta – ha raccontato Splendore-. Qualche club italiano si è interessato, ma per le cifre lo vedo più verso la Premier League”.

“Il ruolo che dovrebbe avere Ranieri…”

“Io credo che lui dovrebbe avere un ruolo da frontman, colui che parla per bocca della proprietà e dà quella rappresentatività che è stata molto reclamata. Un Ranieri consulente credo serva a poco, deve essere presente e rappresenta quello che in qualche modo manca”.

