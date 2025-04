Maignan, lo choc è pazzesco: un giocatore ha pregato in ginocchio

Milan, spavento per il portiere transalpino costretto ad uscire dal campo: la situazione

Uno scontro di gioco e attimi di paura in Udinese-Milan. Un tempestivo intervento dei sanitari e una partita che si è conclusa anticipatamente.

Protagonista a suo modo della partita, soprattutto per i fischi ricevuti dai tifosi friulani, Mike Maignan è stato poi costretto ad uscire dal terreno di gioco poco dopo l’inizio della ripresa. Su lancio lungo per Kamara, Maignan è uscito di testa per tentare un anticipo fuori area. Nello slancio il portiere francese si è violentemente scontrato con il compagno di squadra Alex Jimenez. Entrambi i calciatori sono rimasti a terra e ad avere la peggio è stato l’estremo difensore.

Immediato è stato l’intervento dei soccorsi, con Maignan uscito in barella e i calciatori milanisti visibilmente preoccupati. Tammy Abraham si è addirittura inginocchiato a pregare. Il portiere è stato subito sostituito e al suo posto è entrato Marco Sportiello. Dopo le prime visite da parte del medico sociale rossonero, Maignan è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti. L’estremo difensore ha rimediato un trauma cranico e, dopo una visita effettuata allo stadio, è stato appunto portato al nosocomio friulano. Jimenez è invece rimasto in campo, ma fino al 72′, quando è stato poi sostituito per fare spazio a Sottil. Dopo il cambio, il terzino spagnolo è stato anche lui visitato dallo staff medico rossonero.