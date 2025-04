Udinese-Milan, partita sospesa per il caso Maignan? Cosa è successo

Nella sfida tra bianconeri e rossoneri il portiere transalpino rappresenta ancora un caso: ecco quanto è accaduto

Udinese-Milan apre la 32esima giornata di campionato. Una gara in cui si è parlato tanto di Mike Maignan. Il portiere francese nella gara di campionato della scorsa stagione aveva deciso di lasciare i pali e il campo, con la gara che era stata sospesa momentaneamente.

Per l’occasione un uomo della Procura ha seguito la gara proprio in prossimità della porta del portiere rossonero, che sin dal primo minuto è stato bersagliato dai fischi. Il comportamento di Maignan, al popolo friulano, non era piaciuto e già nelle ore precedenti alla gara erano apparsi striscioni nei confronti del numero 16 rossonero.

I tifosi dell’Udinese che fischiano Maignan reo di aver detto che alcuni di loro l’anno scorso gli avevano gridato cori razzisti mi fanno di uno schifo che non so spiegare — Drezz🐉 (@Drezzimovic) April 11, 2025