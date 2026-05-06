Il grande talento dell’Inter: affare alla Nico Paz in Serie A | CM

È un’idea che può concretizzarsi nel prossimo calciomercato estivo

Nico Paz resta uno dei nomi più caldi dei piani futuri dell’Inter. Dipenderà molto dal prossimo allenatore del Real Madrid (Mourinho?), dando ormai per scontato che le ‘Merengues’ eserciteranno la recompra versando circa 11 milioni nelle casse del Como.

Qualora per qualche motivo il club di Perez decidesse di dar nuovamente via il talento argentino, l’Inter potrebbe mettere sul piatto due tipi di proposte: un prestito oneroso con diritto di riscatto a una cifra molto alta, oppure un titolo definitivo a un prezzo più basso.

In entrambi i casi verrebbe garantito agli spagnoli una opzione di riacquisto. Sostanzialmente l’Inter proporrebbe al Real il medesimo affare che quest’ultimo ha concluso con il Como nell’estate 2024. E che, sportivamente parlando, ha consentito al classe 2004 di crescere (giocando) con grande tranquillità e fiducia, lontano dalle pressioni enormi di una piazza come Madrid.

Topalovic come Nico Paz

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, un affare simile l’Inter potrebbe chiuderlo in Serie A nella prossima estate. Protagonista quel Luka Topalovic strappato al Domzale due anni fa e quest’anno tra i migliori calciatori dell’Under 23 di Vecchi.

Di 4 gol e 6 assist in 34 partite è stato il bottino del talento sloveno, legato ai nerazzurri fino al 2029 e su cui hanno messo gli occhi diversi club. Uno di questi risulta essere il Lecce, sempre attento al mercato dei giovanissimi e con il quale si pensa di poter realizzare un’operazione alla Nico Paz.

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In Salento, ammesso che la squadra di Di Francesco si salvi, il classe 2006 avrebbe la possibilità di fare esperienza in massima serie in vista di un ritorno all’Inter, ma per compiere il salto in prima squadra.

Tra Corvino e Ausilio ci sono ottimi rapporti, con il discorso per Topalovic che potrebbe concretizzarsi al di là di Falcone. Il portiere del Lecce è fra quelli che l’Inter valuta come prossimo secondo, in caso di promozione – ma non è escluso anche qualora arrivasse Vicario – di Pepo Martinez a titolare.