Dzeko, ritorno gratis in Serie A: destinazione impensabile

Possibile ritorno in Serie A per Edin Dzeko alla soglia dei 40 anni. L’attaccante continua a brillare in Turchia, spunta la destinazione a sorpresa

Alla soglia dei 40 anni, ancora in Europa, Edin Dzeko non smette di regalare gol e assist. Lo sta facendo in Turchia con la maglia del Fenerbahce, sotto la gestione di Josè Mourinho: l’attaccante ex Roma ed Inter ha finora realizzato 19 reti e fornito 7 assist nelle 46 presenze stagionali tra tutte le competizioni.

Il centravanti bosniaco ha lasciato il segno anche in Europa League, con 3 gol e 3 assist, nonostante l’eliminazione della squadra di Mourinho agli ottavi di finale contro i Rangers. Dzeko ha da poco compiuto 39 anni e ne compirà 40 il 17 marzo 2026. Tuttavia, tutto lascia pensare che l’attaccante decida di proseguire la propria carriera almeno per un’altra stagione. E potrebbe farlo lontano dalla Turchia.

Il suo contratto, infatti, è in scadenza a giugno con il Fenerbahce ed il giocatore non dovrebbe rinnovare con il club turco. Il media turco ‘Sports Digitale’, che si occupa principalmente di Fenerbahçe, ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Edin Dzeko. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, ci sono le possibilità per un clamoroso ritorno in Serie A da parte dell’ex Inter e Roma.

Calciomercato, la Fiorentina pensa a Dzeko: l’indiscrezione

Durante una trasmissione di ‘Sports Digitale’, è stato riportato quanto segue: “La Fiorentina sta seguendo da vicino la situazione contrattuale di Edin Dzeko. Anche altri due club italiani stanno seguendo. Se il contratto con il Fenerbahçe non verrà rinnovato, saranno interessati a Dzeko”.

Il club viola, ripartito con Palladino da un mix di giovani in rampa di lancio e calciatori esperti, starebbe così monitorando la situazione dell’attaccante bosniaco. Dzeko sta confermando di essere ancora su ottimi livelli, sia a livello fisico (ha già giocato 46 partite in stagione), sia a livello di rendimento in zona gol. La società di Rocco Commisso potrebbe farci più di un pensierino nel prossimo calciomercato estivo. Occhi puntati, dunque, anche sul possibile ritorno di Dzeko.