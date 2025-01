Calhanoglu, Pellegrini e Ricci: cosa succede all’Inter con l’addio di Frattesi | CM.IT

Resta in bilico il futuro in nerazzurro del centrocampista ex Sassuolo: la Roma non molla la presa per ripotarlo nella capitale

La fiammata di del jolly Darmian ha permesso domenica all’Inter di espugnare il campo del Venezia e restare in scia al Napoli con due partite ancora da recuperare.

Le buone notizie però finisco qui per Simone Inzaghi, vista l’emergenza infortuni che negli ultimi tempi sta attanagliando i campioni d’Italia. Il tecnico piacentino sta recuperando qualche pezzo, vedi Acerbi in vista della sfida con il Bologna dopo il rientro di Pavard, ma perde altri tasselli e nello specifico in mezzo al campo. Nella gara di mercoledì sera non sarà ancora disponibile Mkhitaryan, mentre si è aggravata la situazione di Hakan Calhanoglu. Il metronomo turco ha rimediato un altro problema fisico (stavolta al polpaccio) nell’allenamento di ieri ad Appiano Gentile e resterà fuori per alcune settimane. L’ex Milan dovrà restare ai box per circa 20 giorni e rischia di saltare anche il derby del prossimo 2 febbraio.

Calhanoglu nella finale di Supercoppa in Arabia Saudita contro i rossoneri di Conceicao aveva accusato un fastidio muscolare agli adduttori ed era in procinto di tornare a disposizione di Inzaghi già nel recupero con il Bologna. Lunedì invece il nuovo infortunio, stavolta più grave al muscolo soleo della gamba e lo stop forzato che gli farà saltare sicuramente le sfide con Empoli, Sparta Praga, Lecce e Monaco, oltre appunto alla gara di domani a San Siro contro i felsinei.

Calciomercato Inter, Frattesi spinge per andare via: dallo scambio con Pellegrini alla corte per Ricci

L’obiettivo per Calhanoglu è il recupero in vista della stracittadina contro il Milan di inizio febbraio, con Inzaghi che intanto darà fiducia ad Asllani che nel prossimo ciclo di partite si giocherà anche un pezzo di futuro all’Inter in vista della prossima estate.

L’albanese si alternerà con Barella in regia e le defezioni di Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo consentiranno inoltre a Davide Frattesi (subentrato nella trasferta di Venezia) di trovare maggiore spazio. Resta tuttavia in bilico il futuro dell’ex Sassuolo, che ha chiesto di andare via per giocare con maggiore continuità. L’Inter non vorrebbe privarsene a gennaio e la situazione infortuni in mediana potrebbe allontanare una partenza anticipata di Frattesi, sul quale c’è il pressing della Roma. Il club campione d’Italia nel caso non è intenzionato a privarsi a cuor leggero del giocatore, valutano non meno di 40 milioni di euro. Con i giallorossi resta in piedi un possibile scambio con Pellegrini, mentre l’opzione Cristante continua a non scaldare troppo la dirigenza di Viale della Liberazione come appreso da Calciomercato.it.

In cima inoltre alle preferenze di Marotta e Ausulio c’è sempre Ricci nella lista degli eventuali sostituti di Frattesi, senza dimenticare la pista Bondo: come per il capitano del Torino, anche per il baby del Monza è sfida ai cugini del Milan.