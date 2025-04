Doppio annuncio di Marotta: Henrique, tutto vero. Sì al colpaccio a zero

Le dichiarazioni del nerazzurro prima del calcio d’inizio della sfida che opporrà la squadra italiana contro quella tedesca

Pochi minuti e l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo per sfidare il Bayern Monaco, per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

E’ tutto pronto, con i nerazzurri che vogliono vincere già stasera in Germania, dopo un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca contro il Parma: “Stiamo molto bene – esordisce subito Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport -, ogni partita, però, fa storia a se. Le motivazioni qui hanno un aspetto importante, i giocatori si caricano di fatto da soli. Mi auguro di poter far bella figura”.

Marotta: “Ecco cosa serve per costruire una squadra vincente”

Beppe Marotta è chiamato poi a parlare tanto di calciomercato. Si parte dal colpo sempre più vicino, Luis Henrique. Il centrocampista del Marsiglia è un obiettivo concreto e il presidente dell’Inter lo ha confermato

“Assolutamente sì, è un buon giocatore – prosegue Marotta Sono tanti i giocatori sul nostro taccuino, ma oggi è molto presto per arrivare la conclusione”. De Bruyne e Salah sono delle occasioni che l’Inter potrebbe valutare: “Per costruire una squadra vincente servono caratteristiche precise – prosegue il presidente dei nerazzurri -. Servono giovani, zoccolo duro italiano. Vogliamo ridurre il monte-ingaggi, ma non disdegniamo i giocatori esperti. La linea guida è quella di creare patrimonio. Vogliamo investire sui giovani di grande prospettiva”.

Prima del calcio d’inizio del match ha parlato anche Francesco Acerbi: “Cercheremo di mettere più attenzione e voglia per 90 minuti, sapendo che c’è il ritorno, ma calcolarlo sarebbe un grande errore. Kane? E’ un giocatore che sbaglia difficilmente, sa cosa fare sempre. Forse è il centravanti più forte, un 30enne non lo paghi 100 milioni se non è davvero forte. Parma? Nei secondi tempi ultimamente non rientriamo come nei primi. Per fortuna che abbiamo pareggiato”.