Juve, occhi in Premier League: doppio affare per convincere Conte

La Juve continua ad inseguire ed a coltivare il sogno che risponde al nome di Antonio Conte ed in tal senso, per ottenere il suo sì, è pronta a mettere sul piatto degli argomenti in favore della pista bianconera un doppio colpo dalla Premier League.

I bianconeri, ormai è una sorta di segreto di Pulcinella, si stanno muovendo per convincere Antonio Conte a tornare alla Juve in una sorta di ritorno di fiamma 3.0. Dopo la straordinaria avventura da calciatore e quella successiva da allenatore. In entrambi i casi piena di successi e di trionfi. La strada, però, è in salita per tanti motivi. A partire ovviamente dal fatto che il tecnico è sotto contratto con il Napoli e, di conseguenza, andrà convinto Aurelio De Laurentiis a lasciarlo partire senza colpo ferire.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello relativo al futuro della Juventus. Si tratta di un aspetto per niente secondario. La corsa alla UEFA Champions League è tutt’altro che chiusa o in discesa, dal momento che ci sono cinque squadre in altrettanti punti e solo in due riusciranno ad ottenere il pass per la competizione più importante al mondo. In tal senso, però, per convincere Antonio Conte la Juve potrebbe mettere sul piatto un doppio colpo molto affascinante direttamente dalla Premier League.

Juve, doppio colpo dalla Premier? Profili perfetti per Conte

Con il Napoli che si starebbe già muovendo per il sostituto di Antonio Conte, la Juve sta vedendo gradualmente crescere questo sogno per il prossimo anno. Ed in tal senso, secondo quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, sul proprio account X, la Juventus sta seguendo due profili di altissimo valore. Il primo dei quali sarebbe Luis Diaz, poderoso esterno sinistro in forza al Liverpool e che potrebbe cambiare aria in estate dopo 4 anni ai Reds. Ma non è tutto.

Sempre secondo la medesima fonte, i bianconeri si starebbero muovendo per un altro profilo che gioca sempre in Premier League e, seppur partendo da valutazioni differenti, può essere perfetto per Antonio Conte. Si tratta di Thomas Partey, diga di centrocampo in forza all’Arsenal e che rappresenta il profilo che manca alla linea mediana della Juve.

Se il colombiano sembra fuori portata come parametri, ma mai dire mai, l’ex Atletico Madrid si libererà a zero a partire dal 30 giugno di quest’anno. Per la Juve, dunque, può essere un affare molto interessante a parametro zero dal momento che potrebbe portare alla linea mediana bianconera muscoli e geometrie, oltre che una enorme esperienza internazionale maturata con i Gunners ed i colchoneros.