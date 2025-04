Conte alla Juventus, ci siamo: ADL già in contatto col suo erede

Si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vogliono Antonio Conte alla Juventus ed ora arriva una svolta significativa: pare infatti che ci siamo. Con De Laurentiis che sarebbe già in contatto con il suo erede in panchina.

Nell’ultimo periodo di tempo si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno alla Juventus di Antonio Conte. I bianconeri, come è noto, stanno facendo i conti con il fallimento del progetto di Thiago Motta, che non a caso è stato esonerato. In tal senso, i tifosi sognano il grande ritorno del condottiero bianconero, l’uomo in grado di riportare il titolo a Torino da allenatore dopo diversi anni al termine del calvario successivo a Calciopoli. In tal senso, è inevitabile che ci sia preoccupazione a Napoli.

Si è consapevole, infatti, che quei colori hanno una certa attrazione su Antonio Conte, che difficilmente rifiuterebbe una possibilità di questo tipo. Ancor di più visto che ci sarebbe la possibilità di ricostruire dopo il fallimento di questa annata. In tal senso, a quanto pare ci siamo per il ritorno di Conte alla Juventus ed il Napoli si starebbe anche muovendo di conseguenza. Aurelio De Laurentiis, infatti, sarebbe già in contatto con quello che potrebbe diventare il nuovo tecnico e l’erede del salentino. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Conte alla Juventus, il Napoli si muove per l’erede: le ultime notizie

Stando a quanto raccontato da Marcello Chirico, noto giornalista juventino, al 90% Antonio Conte sarà il nuovo allenatore della Juventus nella prossima stagione. E ci sono persone, sue fonti, che a quanto pare danno già per fatta e definita questa operazione. Insomma, si tratta di un affare che a quanto pare è in dirittura d’arrivo. Ed in tal senso, però, Aurelio De Laurentiis non ne vuole sapere di farsi beffare e si sta guardando attorno per individuare anche il suo erede.

Stando a quanto raccontato dal Corriere di Bologna, c’è grande stima tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Italiano, e come riferito da Enzo Bucchioni, i due si sentono per parlare di calcio. Insomma, si tratterebbe di una operazione possibile anche solo per i rapporti umani che intercorrono tra di loro. Chiaramente il tutto si potrebbe concretizzare solo in caso di richiesta di addio da parte di Antonio Conte. In casa Juventus va tenuta poi sotto osservazione la posizione di Giuntoli.

In alternativa, ovviamente, il Napoli non ci pensa nemmeno a separarsi dal proprio allenatore che ha riportato questa squadra in lotta per il titolo. In ogni caso, con la lotta per il titolo che sta per entrare nel vivo, i tifosi azzurri avrebbero fatto volentieri a meno di questi nuvoloni nel futuro di Conte.