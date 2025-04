Conte torna e Giuntoli se ne va: l’annuncio che scuote la Juventus

Le ultime sulla panchina della squadra bianconera con il tecnico del Napoli in prima fila per la sostituzione di Tudor

Conte torna, Giuntoli va: potrebbe essere questa la grande rivoluzione in casa Juventus quest’estate. Che qualcosa di grosso debba succedere è chiaro, le manovre che si succedono da settimana in casa bianconera sono evidenti.

Quale sarà però l’esito di quest’estate bollente non è ancora dato sapere. Si possono però provare a fare ipotesi, raccontare di possibili scenari. È quello che fa il giornalista Alberto Mauro nel corso del suo intervento a Juve Zone sul canale Youtube di Calciomercato.it. “Già avere la certezza del Mondiale per Club per Tudor significa che lo sguardo andrebbe un pochino oltre il campionato” le sue dichiarazioni.

Il futuro però non è il croato: “Penso che la Juventus voglia andare su un nome di altissimo livello perché confermare Tudor potrebbe comunque essere un rischio, non è un Conte ad esempio. Al momento, tra i top, la dirigenza della Juventus ha messo in cima alla lista il nome di Antonio Conte“.

Juve, via Giuntoli: “C’è un segnale”

Conte per la panchina, mentre novità potrebbero esserci anche dietro la scrivania. Ne è convinto Mauro che spiega: “Mettere Scanavino a tempo pieno sulla Juventus è un segnale di un certo tipo e che coincide con delle valutazioni su Cristiano Giuntoli al termine della prossima stagione. Probabile che una figura di un certo livello, come un Chiellini, possa anche affiancare Giuntoli”.

Per il Football Director le cose sono cambiate negli ultimi mesi: “Tre mesi fa Giuntoli era il progetto, oggi ha perso un po’ di fiducia nella dirigenza della Juventus”. Infine, un ritorno su Thiago Motta: “Nelle ultime partite con lui c’era molta sfiducia nei giocatori che, anche inconsciamente, non davano più del massimo”. Ora però in casa Juve è il momento di cambiare tutto e l’indiziato numero 1 per la panchina è Conte. Potrebbe esserci un ritorno al passato per i bianconeri, bisogna però strappare il tecnico salentino al Napoli: è lui l’uomo in prima fila per la rinascita della Juventus.