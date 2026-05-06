Futuro Vlahovic, arrivano nuovi importanti aggiornamenti

Il contratto dell’attaccante serbo scadrà il prossimo 30 giugno 2026: ecco le ultimissime sul suo futuro.

La sua stagione è stata influenzata dal grave infortunio rimediato a fine 2025 e dal successivo intervento chirurgico per la riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro che lo ha tenuto fermo ai box per oltre 4 mesi. Ora Dusan Vlahovic è finalmente tornato in campo e nell’ultimo turno di campionato contro l’Hellas Verona ha messo a segno la rete del definitivo 1-1 grazie a uno splendido calcio di punizione.

Adesso, però, la Juve si interroga sul futuro dell’attaccante serbo che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’, l’ex Fiorentina starebbe valutando con attenzione ogni possibilità e si starebbe guardando intorno visto che diverse squadre sarebbero interessate al suo acquisto a parametro zero.

Attenzione soprattutto alla Premier League, ma la priorità di Vlahovic sarebbe al momento quella di rinnovare con la Juve a cifre ovviamente più basse rispetto ai 12 milioni di euro netti a stagione che il 26enne originario di Belgrado percepisce in bianconero.