Frattesi e il futuro lontano dall’Inter: si riaccende il derby col Milan | CM.IT

Il centrocampista ex Sassuolo ha aperto all’addio ai nerazzurri: per il sostituto doppia sfida con i cugini del ‘Diavolo’

Tiene banco la grana Frattesi in casa Inter, con il centrocampista scontento dello scarso utilizzo al momento nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

Come l’anno scorso, l’ex Sassuolo e Monza sta trovando poco spazio nell’undici titolare e anche nella stagione in corso è rimasto all’ombra di Barella e degli altri titolarissimi dello scacchiere nerazzurro. Le gerarchie sono e restano cristallizzate nello spogliatoio dei campioni d’Italia, con Inzaghi che è stato chiaro nei giorni scorsi in un confronto con il giocatore. Frattesi ha puntato i piedi e ambisce a giocare con maggior frequenza, aprendo le porte e un possibile addio anticipato all’Inter. Sul 25enne centrocampista è in pressing soprattutto la Roma, con il Ds Ghisolfi sbarcato a Milano tra giovedì e venerdì dove ha avuto dei contatti con l’agente Riso e la dirigenza di Viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, doppia sfida al Milan per Ricci e Bondo

Nelle intenzioni dell’Inter c’è la volontà di confermare in rosa Frattesi almeno fino al termine della stagione, ma non si chiude alla possibilità di cederlo già nell’attuale finestra di mercato per un’offerta importante e vicina ai 50 milioni di euro.

L’Inter preferirebbe un assegno cash e senza contropartite, anche se c’è l’idea Cristante dalla Roma per coprire il buco che eventualmente lascerà Frattesi. Inoltre con la società giallorossa si discute anche di Buchanan, che la dirigenza campione d’Italia cederebbe nel caso solo a titolo definitivo o con la certezza di un obbligo di riscatto a fine stagione. Nei piani di Marotta e Ausilio c’è la volontà di rimpiazzare Frattesi in estate, con profili alla Ricci, Bernabé o Nico Paz in cima alla lista del club nerazzurro.

Per l’immediato inoltre, come appreso da Calciomercato.it, l’Inter ha seguito da vicino negli ultimi mesi Bondo, come Ricci nel mirino dei cugini del Milan, mentre sempre dal Monza sarebbe più complicata la pista che porta a Pessina, che difficilmente lascerebbe i brianzoli a campionato in corso. Diversi ostacoli infine anche per Frendrup, con il Genoa che ha blindato a gennaio il nazionale danese.