Salta l’arrivo al Milan dell’ex Inter: “Non ci sono possibilità”

Il ‘Diavolo’ prosegue il casting per il nuovo Ds, intanto intasca un due di picche sul mercato da parte dell’ex cugino nerazzurro

Dopo il caos Paratici, il Milan è tornato al punto di partenza per quanto concerne la scelte del nuovo Direttore sportivo e ampliare così l’area tecnica.

In pole adesso c’è l’ex Lazio Tare, insidiato dall’attuale uomo mercato dell’Atalanta D’Amico. In casa rossonera è attesa quindi un’altra rivoluzione, in attesa appunto di sciogliere il nodo sul prossimo Ds in vista delle mosse per la prossima estate. Diversi big del ‘Diavolo’ sono in bilico e alcuni giocatori inoltre stanno faticando a ritagliarsi uno spazio importante. Tra questi c’è Tomori, che all’inizio della gestione Conceicao è stato un punto fermo del tecnico portoghese.

Adesso invece l’ex Chelsea sta giocando con il contagocce e dopo il mancato trasferimento alla Juventus a gennaio è destinato a cambiare maglia a fine stagione. Sull’inglese ci sono le sirene provenienti dalla Premier League e la possibilità così di un ritorno in patria.

Calciomercato Milan, porte chiuse per il ritorno di Skriniar in Serie A

Il Milan con la cessione di Tomori punta a ricavare un tesoretto intorno ai 25 milioni di euro, da reinvestire successivamente sul mercato per rinforzare adeguatamente la difesa.

Negli ultimi giorni è tornato d’attualità per la Serie A il nome di Milan Skriniar, che due anni fa ha lasciato l’Inter e l’Italia sedotto dal corteggiamento del Paris Saint-Germain. L’esperienza sotto la Tour Eiffel si è rivelata però un disastro per lo slovacco, che a gennaio ha lasciato in prestito il PSG per rilanciarsi nel Fenerbahce di Mourinho. Skriniar è stato accostato anche al Milan in vista della prossima estate, ma l’agente del difensore ha prontamente smentito un eventuale ritorno in Italia: “Non vedo grosse possibilità per un approdo al Milan o in generale che torni a giocare in Serie A“, ha chiosato Martin Petras ai microfoni di ‘Sport24.sk’.

L’ingaggio di Skriniar – da oltre 20 milioni lordi a stagione – rimane proibitivo per le società italiane, con il nazionale slovacco che ha attirato l’interesse inoltre di Atletico Madrid e Tottenham dopo le prestazioni positive in Turchia. Da non escludere però una permanenza al Fenerbahce, con la società turca che cercherà di strappare un nuovo accordo per il 30enne giocatore con il Paris Saint-Germain.