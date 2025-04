Calciomercato Napoli: colpo estivo, l’ha convinto Geolier

Oltre ad essere un rapper di fama internazionale, Emanuele Palumbo, in arte Geolier, si è scoperto essere anche un grande intermediario di calciomercato.

Grande tifoso del Napoli, l’artista partenopeo starebbe cercando di convincere uno dei calciatori più ricercati della Serie A a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione. E chissà che un lavoro del genere non gliel’abbia chiesto proprio il presidente Aurelio De Laurentiis, che da tempo ha il pallino di portare all’ombra del Vesuvio questo calciatore, oggi suo rivale.

Ovviamente ogni discorso è rimandato all’estate, anche perché adesso in ballo c’è altro di ben più importante, ma l’impressione è che Geolier abbia messo delle basi solide per un accordo che non aspetta altro che essere ratificato.

Geolier intermediario di mercato: lo porta lui a Napoli

Chi lo avrebbe mai detto che un’artista di fama mondiale come Geolier avrebbe permesso al Napoli di chiudere un’importante operazione di calciomercato. Il rapper napoletano starebbe difatti svolgendo il ruolo di intermediario per il club partenopeo, che lo avrebbe indirettamente ingaggiato per convincere il calciatore, a lui molto vicino, a vestire la maglia azzurra a partire dall’anno prossimo.

Ogni discorso sarebbe al momento in alto mare, anche perché la posta in palio è ancora troppo alta per dedicarsi ad altro, ma Geolier se lo può permettere, ed è per questo che avrebbe già attuato il suo piano, che a detta di alcune fonti vicine all’artista e al giocatore sembrerebbe essere piuttosto valido. Ci sono dunque possibilità concrete di vedere il calciatore al Napoli l’anno prossimo, anche se si sa che nel calciomercato è tutto un continuo divenire.

La situazione è tanto da confermare quanto da monitorare, ma stando ai colleghi del Mattino Geolier potrebbe davvero fungere da intermediario nell’affare Napoli-Frattesi, fratello della fidanza-influencer (Chiara, ndr) del rapper napoletano. E chissà che questa combo partenopea non porti una volta e per tutte il centrocampista dell’Inter a vestire i colori azzurri.

Colpo estivo del Napoli: è tutto merito di Geolier

Il Napoli è pronto a fare sul serio per Davide Frattesi grazie a…Geolier. Il rapper napoletano, fidanzato della sorella del centrocampista dell’Inter, avrebbe già cominciato ad attuare il suo piano, che consiste difatti nel convincere il calciatore della Nazionale a vestire azzurro a partire dalla prossima stagione.

La situazione è più semplice a dirsi che a farsi, anche perché l’Inter non vuole privarsi di una risorsa come Frattesi. Ma considerato il Mondiale del 2026, competizione alla quale l’Italia punta e spera di qualificarsi dopo averne peccate due di fila, il calciatore italiano potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di andare via da Milano per trovare maggiore stabilità e continuità. E chissà che Napoli, tra ambiente e cognato, non sia la destinazione giusta per lui, anche perché una cosa è certa: Antonio Conte stravede per lui al punto che lo farebbe giocare ovunque pur di metterlo in campo. È presto per parlare di decisioni, ma l’influenza di Geolier potrebbe avere un peso specifico sul futuro di Davide Frattesi.