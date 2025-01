Inter, batosta Calhanoglu: l’esito UFFICIALE dei nuovi esami

Infortunatosi in finale di Supercoppa col Milan, il centrocampista turco sarebbe dovuto rientrare mercoledì col Bologna

Batosta Calhanoglu per l’Inter. Fattosi male in finale di Supercoppa col Milan e out ieri a Venezia, il centrocampista turco sarebbe dovuto rientrare mercoledì sera nel recupero col Bologna, ma i nuovi esami a cui si è sottoposto stamane non sorridono a Inzaghi.

Infortunio Calhanoglu, l’esito ufficiale degli esami

L’Inter ha diramato l’esito ufficiale degli accertamenti strumentali: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad ulteriori accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un indolenzimento muscolare durante il lavoro personalizzato di recupero dall’elongazione all’adduttore destro.

Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento al soleo della gamba destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.

Calhanoglu, i tempi di recupero

Calhanoglu starà fuori per circa 15/20 giorni, il suo rientro è quindi previsto nel prossimo mese di febbraio. Potrebbe rientrare per il derby di ritorno col Milan, in programma il 2 febbraio.

Quarto infortunio stagionale per Calhanoglu. Chance Asllani

Si tratta del quarto infortunio stagionale per Calhanoglu. Il quarto di natura muscolare, con questo al soleo sicuramente il più delicato perché chiama in causa il polpaccio.

Da agosto ad oggi il totale il classe ’94 ha già saltato 7 partite, con il conto che dovrebbe lievitare a 12 comprendendo l’ultimo stop. Per Inzaghi assenza pesantissima, per Asllani invece l’opportunità di giocare con una certa continuità. Dopo un brutto derby, ieri a Venezia l’italo-albanese ha disputato un’ottima partita. Dal suo piede è partita l’azione del gol di Darmian, decisivo per la vittoria finale dei nerazzurri.

Asllani: “Critiche esagerate, ho eliminato tutti i social”

“È successo anche dopo il Monza e dopo il derby – le parole di Asllani a Dazn in merito alle tante critiche che spesso riceve quando scende in campo – Ho eliminato tutti i social e leggo sempre meno cose, sono comunque contento di avere ragazzi che mi stanno vicini e credono in me. Le critiche sono esagerate, ma non c’è problema, anzi mi caricano. C’era solo da preparare meglio questa gara e riprendersi mentalmente e sono contento, era importante prenderci i 3 punti e lo abbiamo fatto”.