Tegola UFFICIALE, hanno deciso: salta Inter-Bayern

Il ritorno dei quarti di Champions in programma mercoledì a San Siro perde un grande protagonista: vani i tentativi di recupero

Si avvicina sempre di più l’attesissima gara di ritorno di Champions League a San Siro tra Inter e Bayern Monaco. I nerazzurri ripartiranno dallo stupendo 2-1 dell’andata in Germania, avranno a disposizione due risultati su tre e non è cosa da poco soprattutto in un momento del genere. La squadra di Inzaghi non vive infatti il periodo migliore per brillantezza, anche se ha mantenuto (almeno) tre punti di vantaggio sul Napoli che però deve ancora dimezzare gli attuali sei nel match con l’Empoli di questa sera.

Come spesso accade in questo momento della stagione, a giocare un ruolo fondamentale sono le condizioni fisiche dei calciatori più importanti. Basti vedere Marcus Thuram che ha segnato solamente un gol negli ultimi tre mesi, quello contro il Parma di una decina di giorni fa, tra l’altro abbastanza rocambolesco. Allo stesso modo i vari Calhanoglu, Dimarco, Barella, Mkhitaryan e Lautaro Martinez sono fondamentali da avere a un certo livello. Anche se va detto, ovviamente, che pure il Bayern Monaco in quanto ad assenze non scherza. L’Inter ha fuori Dumfries, con Zielinski e Taremi, ma i bavaresi all’andata hanno rinunciato a giocatori come Musiala in primis, oltre ai vari Neuer, Upamecano, Ito, Davies, Coman e Pavlovic. Kompany proverà a recuperare qualcuno, ma ha appena saputo che per uno dei big non ci sarà niente da fare.

Bayern Monaco, decisione presa su Neuer: è out a San Siro

L’Inter per la gara di ritorno ha recuperato Taremi e anche Dimarco che era presente all’andata ma non in grado di scendere in campo. Il mancino nerazzurro riprenderà il suo posto da titolare al posto di Carlos Augusto, l’iraniano si accomoderà in panchina mentre Dumfries e Zielinski resteranno ai box. Sul fronte Bayern Monaco non sarà della partita invece Manuel Neuer, che si è infortunato al polpaccio nell’andata degli ottavi di Champions col Bayer, per festeggiare il 2-0 di Musiala. Poi la ricaduta un paio di settimane più tardi, il forfait con l’Inter e anche col Borussia.

La speranza di riaverlo per mercoledì a San Siro c’era, i medici ci hanno provato ma secondo la ‘Bild’ la decisione è stata presa dallo staff e dal calciatore: Neuer non ci sarà. Il portierone tedesco non si è allenato neanche a parte, non ha mai effettuato esercizi che prevedessero il tuffo o la spinta sulla gamba infortunata. L’ennesimo recupero stavolta non gli riuscirà e dovrà lasciare nuovamente spazio al giovane Urbig. Il Bayern Monaco però non ha grandi ansie, perché l’ex Colonia in queste settimane ha risposto sempre molto bene. A questo punto Neuer spera di rientrare per la semifinale di Champions, l’Inter cercherà di negarglielo.