Dai rossi del derby ai rigori contro Juventus, Inter e Milan: la moviola di Serie A

Tanti episodi nella stracittadina tra Lazio e Roma diretta da Sozza. Penalty chiesti da Lecce, Cagliari e Udinese: gli errori arbitrali della 32esima giornata

In attesa del monday night tra Napoli ed Empoli, la trentaduesima giornata del campionato di Serie A ha già regalato tanti episodi da moviola. Molti hanno riguardato il derby della Capitale tra Lazio e Roma, che l’arbitro Sozza è riuscito a tenere in pugno.

Dopo pochi minuti dal calcio d’inizio, manata di Paredes a Zaccagni a palla lontana: bravo il fischietto di Seregno a coglierlo in diretta. Ci sta l’interpretazione della condotta antisportiva che porta all’ammonizione, ma se avesse optato per la condotta violenta, e quindi all’espulsione, il Var non sarebbe intervenuto a correggerlo. Rischia molto di più Saelemaekers che reagisce dopo uno scontro di gioco colpendo un pugno chiuso Gigot sulla gamba: l’esterno belga se la cava senza cartellini, ma il giallo era il minimo. Proteste giallorosse sul di Romagnoli, ma il contatto tra Dele-Bashiru e Pellegrini è troppo lieve per portare ad un fischio dell’arbitro. Corre qualche rischio in più Castellanos che trattiene Dovbyk in area: per Sozza non è sufficiente a decretare il calcio di rigore.

Episodio curioso in Como-Torino: annullato con overrule il gol del pareggio granata di Ilic. Sul corner battuto, Biraghi scivola toccando due volte il pallone, come accadde a Julian Alvarez nel derby Atletico-Real Madrid di Champions. Sul cross c’è il colpo di testa a liberare l’area di Fadera, che giustamente viene considerata come una semplice deviazione e non una giocata che fa iniziare una nuova azione.

Krstovic, Piccoli, Bijol e Lucca: nessun rigore contro Juve, Inter e Milan

Negli anticipi di venerdì e sabato, ci sono stati dei rigori chiesti da Lecce, Cagliari e Udinese rispettivamente contro Juventus, Inter e Milan. Trattenute reciproche tra Veiga e Krstovic a 20 metri dalla porta che poi si conclude in area. Sarebbe stato meglio non fischiare niente, e invece Zufferli fa l’unica cosa sbagliata, premiando il difensore bianconero che tra i due appare il più colpevole.

Contatto in area nerazzurra tra De Vrij e Piccoli. Il sardo (che nemmeno protesta) sembra cercarlo e in ogni caso è molto lieve: Di Bello lascia correre. Due i penalty richiesti dall’Udinese contro il Milan: il primo sul punteggio di parità, quando Pavlovic pizzica più che trattiene la maglia di Lucca. Nella ripresa, invece, Bijol va a terra dopo uno scontro di gioco con Gabbia. In entrambe le circostanze Sacchi è ben posizionato e giustamente non fischia nulla. Curiosità sul gol di Theo Hernandez che esce dal terreno di gioco mentre corre per andare a segnare il 3-0: da regolamento non c’è nessuna infrazione.