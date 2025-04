Virus colpisce i calciatori, UFFICIALE: l’Autorità Sanitaria rinvia il match

Il provvedimento definitivo ha fatto luce sulla questione: la sfida non si disputerà. Di seguito i dettagli della vicenda

Quella che ci siamo lasciati alle spalle è stata una domenica molto importante per il campionato di Serie A e non solo. Con tanti verdetti ancora da assegnare, i fitti impegni europei che obbligano ad una razionale distribuzione delle forze, le sorprese sono spesso dietro l’angolo. I colpi di scena in data odierna – però – non sono tutti riconducibili al verdetto del campo.

In diverse circostanze – negli ultimi anni – le Autorità Sanitarie sono state chiamate in causa per prendere immediatamente posizione in merito a vere e proprie emergenze. Per quanto non grave e comunque gestibile, l’ultimo episodio accorso nel campionato slovacco che ha causato il rinvio di una sfida valevole per il quinto turno della Nike League rientra proprio in quest’alveo. Ci stiamo riferendo al match in programma domenica 13 aprile tra MSK Zilina e FC Kosice che non si è disputato. Come informa Sport.Aktuality.sk, il motivo è da ricondurre ad una malattia virale che ha colpito la squadra di casa che ha spinta l’Unione dei Club di Lega – sentita l’Autorità Sanitaria Pubblica – ad optare per il rinvio della partita nelle scorse ore.

Rinvio della partita per un’emergenza sanitaria, UFFICIALE: le tempistiche sulla data di recupero

A fornire un puntuale ragguaglio su quanto successo è stato il sito web ufficiale della Nike League. Come si legge, a causa di un virus intestinale riscontrata dai calciatori della squadra di Šošon, l’Autorità Sanitaria Pubblica ha orbitato ai calciatori e allo staff tecnico della compagine di Zilina di sospendere partite ad allenamenti. Da qui la decisione di rinviare anche il match.

Entro le prossime 48 ore dovrebbe essere comunicata la data del recupero della sfida. Nel caso in cui ciò non avvenisse, la Nike League ufficializzerà una nuova data in grado di rispettare il più possibile le disposizioni pertinenti del Regolamento della Competizione. Data che, dunque, contemperi le esigenze delle due squadre. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il campionato slovacco. Un’emergenza improvvisa per frenare la quale – chiaramente – dovranno essere presi i provvedimenti idonei. Ad ogni modo, vi forniremo ulteriori ragguagli in caso di nuovi aggiornati sulla questione nel corso delle prossime ore.