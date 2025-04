Lo scippano alla Juventus: torna in Premier per 30 milioni

Si complica la trattativa per il club bianconero: offensiva dalla Premier League e offerta importante sul tavolo

La Juventus continua la sua marcia verso la Champions, con Tudor che contro il Lecce colleziona la sua seconda vittoria in tre partite dal momento del suo arrivo in panchina al posto dell’esonerato Thiago Motta.

Sette punti portati a casa e quarto posto riconquistato a spese del Bologna per la squadra bianconera, che ha cambiato marcia con l’allenatore croato al timone. Tudor è chiamato a centrare un posto tra le prime quattro anche per meritarsi la conferma alla guida della Juve, visto il contratto che lo lega alla ‘Vecchia Signora’ fino al Mondiale per Club. Come l’ex difensore, anche diversi giocatori della rosa bianconera restano in bilico e con il futuro ancora incerto alla Continassa.

Tra questi c’è ovviamente Renato Veiga, perno della retroguardia juventina prima con Motta e adesso anche dopo l’avvento di Tudor. A parte la sosta forzata ai box dopo l’infortunio nella sfida di Champions con il PSV Eindhoven, il difensore portoghese ha sempre giocato titolare e fornito prestazioni soddisfacenti per la causa bianconera.

Calciomercato Juventus pericolo Tottenham per Renato Veiga

Veiga è sbarcato a Torino nel mercato di gennaio con la formula del prestito secco dal Chelsea e secondo gli accordi tra le due società è destinato a tornare a Londra al termine del campionato, disputando il Mondiale per Club con la squadra di Maresca.

La Juventus però ha tutta l’intenzione di rinegoziare l’accordo con i ‘Blues’ e cercare quantomeno di strappare la conferma a titolo gratuito del giocatore per la competizione negli Stati Uniti. Giuntoli e la dirigenza bianconera punteranno inoltre a cercare un accordo per la permanenza anche per la prossima stagione, provando a convincere il Chelsea per il rinnovo del prestito con diritto di riscatto. Operazione comunque non semplice, considerando anche la concorrenza per Renato Veiga. Il portoghese classe 2003 è finito nel mirino del Tottenham, a caccia di un difensore di livello ma comunque ancora giovane, come scrive il portale ‘TBR Football’.

Gli ‘Spurs’ potrebbero quindi recapitare un’offerta importante in estate al Chelsea per il cartellino del difensore, scavalcando in questo caso la Juve. Veiga viene valutato intorno ai 30 milioni di euro dai ‘Blues’.