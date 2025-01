Terzo colpo per la Juve: ecco Renato Veiga, le prossime mosse di Giuntoli | VIDEO CM.IT

Nuovo difensore per la Juventus: il giovane portoghese arriva dal Chelsea e andrà a rimpolpare il reparto arretrato di Thiago Motta

La Juventus accoglie il terzo acquisto della finestra invernale del mercato. Renato Veiga è sbarcato in serata all’aeroporto di Caselle proveniente da Londra e nelle prossime ore sarà ufficializzato dal club bianconero.

Il difensore portoghese classe 2003 arriva a titolo temporaneo (senza diritto di riscatto) fino a giugno dal Chelsea, per un’operazione complessiva di poco inferiore ai 5 milioni di euro tra prestito, ingaggio e commissioni. Domani mattina il giocatore si sottoporrà alle consuete visite mediche al J-Medical, prima di raggiungere la sede della Continassa per la firma sul contratto con la ‘Vecchia Signora’. Renato Veiga, poco coinvolto nella prima parte di stagione da Maresca al Chelsea, andrà a rimpolpare la retroguardia di Thiago Motta che potrà impiegarlo sia al centro della difesa che sulla corsia sinistra.

Calciomercato Juventus, non solo Veiga: Giuntoli regala un altro difensore a Thiago Motta

Il giovane portoghese sarà a disposizione del tecnico bianconero domenica prossima per il match di campionato all’Allianz Stadium contro l’Empoli, mentre non potrà essere utilizzato mercoledì nell’ultima sfida della prima fase di Champions League con il Benfica.

Renato Veiga è il terzo colpo della Juve dopo Alberto Costa e Kolo Muani (subito a segno nel match perso sabato contro la capolista Napoli), ma il Dt Giuntoli sta lavorando per un nuovo tassello nel reparto difensivo di Thiago Motta per l’ultima settimana di mercato. Kelly e Todibo restano due obiettivi sensibili nella lista dei dirigenti bianconeri, mentre per anticipare il colpo Hancko servirebbe un tesoretto da un’operazione in uscita: in questo caso da monitorare le situazioni di Fagioli, Douglas Luiz e Cambiaso.

In particolare non è ancora arrivata sul tavolo della Continassa la mega offerta del Manchester City per Cambiaso, con Giuntoli che busserebbe nuovamente alla porta del Chelsea per Chilwell in caso di cessione dell’esterno della Nazionale.