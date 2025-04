Conceicao lancia un messaggio: “La vittoria più importante deve ancora arrivare”

Le parole del tecnico portoghese al termine della partita vinta dal Milan contro l’Udinese

Il Milan ad Udine vince e convince. Sembra un’altra squadra, quella rossonera, rispetto alle uscite precedenti, che espugna un campo da sempre ostico per i meneghini.

Al termine della partita, Sergio Conceicao, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha espresso la sua soddisfazione, soffermandosi in primis sullo scontro che ha visto protagonista Mike Maignan, costretto ad abbandonare il terreno di gioco. “In quel momento c’è stata apprensione per Maignan, ma non solo. Vedi due uomini a terra, hai tanta apprensione e preoccupazione. Complimenti ai tifosi dell’Udinese: una cosa è il giocatore, una cosa è l’uomo. Complimenti ai tifosi, possono fischiare il giocatore, ma poi c’è l’uomo. Complimenti a loro, un gesto molto bello, è la prima volta che lo vedo in tanti anni di calcio”.

Bastava giocare a tre? “Quando abbiamo avuto i giocatori che sono stati in Nazionale non potevamo poi cambiare. Hanno sposato questa idea, con e senza palla. Alla vigilia avevo buone sensazioni. Oggi siamo stati una squadra matura, ora pensiamo all’Atalanta. Ho visto una squadra compatta, solida, equilibrata. Abbiamo avuto tempo per lavorare, ma è stato molto importante avere queste settimane libere”.

Vittoria più importante? “Penso che la vittoria più importante deve ancora arrivare”.

Theo Hernandez: “Lui offensivamente è uno dei migliori giocatori al mondo. Theo con questo modulo si sente un po’ più protetto. Difensivamente volevo più aggressività”.

Jovic: “A livello offensivo volevamo questi movimenti. Così come volevamo ampiezza da parte di Theo e Jimenez. Jovic ha fatto molto molto bene”.

Europa? “Pensiamo a lavorare domani, fino ad oggi abbiamo parlato tanto. Quello che conta sono i risultati, dobbiamo concentrarci su quello”.