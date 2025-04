PAGELLE E TABELLINO UDINESE-MILAN 0-4: Leao decisivo, Hernandez simbolo del cambiamento

Voti, top e flop del match del campionato di Serie A tra i bianconeri e i rossoneri. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Il Milan di Sergio Conceicao vince e convince. E’ la prima volta che la squadra rossonera, con il portoghese in panchina, si mostra così solida, infliggendo un passivo del genere al proprio avversario. Il Diavolo cambia pelle, passando ad una difesa a tre, e batte con un netto 4 a 0 l’Udinese. Il nuovo modulo permette a Theo Hernandez di tornare decisivo, con un super gol, ma a sbloccare il match è il solito Rafa Leao. Stasera nessun bocciato.

Ecco i voti:

UDINESE

Okoye 5

Kristensen 4

Bijol 4,5

Solet 4,5

Ehizibue 5

Lovrić 5,5 – Dal 65′ Bravo 5,5

Karlstrom 5,5

Atta 6

Kamara 5 – Dal 65′ Modesto 5,5

Ekkelenkamp 5

Lucca 4

All. Runjaić 4,5

MILAN

Maignan 6,5 – Dal 55′ Sportiello 6

Tomori  6,5

Gabbia 6,5

Pavlović 7

JimĂ©nez 6 – Dal 72′ Sottil 6

Fofana 7

Reijnders 7

Hernández 7 – Dall’81’ Bartesaghi s.v.

Pulisic 6,5

Jović 6 – Dal 72′ Abraham 6,5

LeĂŁo 7,5 – Dall’81’ Terracciano s.v.

All. Conceicao 6,5

Sacchi 6

I top e i flop dei rossoneri a Udine

TOP LEAO  7,5 E THEO HERNANDEZ 7 – Il cambio di modulo rende il Milan solido e vincente. Dopo il 4 a 0 inflitto all’Udinese è impossibile bocciare qualcuno dei rossoneri. Stasera, dunque, sono tutti promossi. Il migliore è certamente Rafa Leao, che mette in discesa il match segnando un gol non facile dal limite dall’area. Poi nella ripresa serve un assist al bacio per Tijjani Reijnders.

Tra i promossi vogliamo citare anche Theo Hernandez, un po’ il simbolo di questo nuovo Milan,  schierato con la difesa a tre. Il francese ha la libertĂ di attaccare e di pensare meno alla fase difensiva, così torna ad esultare con un gol dei suoi. Un missile terra-area che non lascia scampo a Okoye.

TABELLINO

UDINESE-MILAN 0-4

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovrić, Karlstrom, Atta, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. A disp.: Padelli, Sava; Giannetti, Kabasele, Palma; Modesto, Pafundi, Payero, Zarraga; Bravo, Pizarro. All.: Runjaić.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Jović, Leão. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Bondo, Musah; Abraham, Camarda, Chukwueze, Félix, Sottil. All.: Conceição

AMMONITI: Bijol, Terracciano

ESPULSI:

GOL: Leao (M), Pavlovic (M), Theo Hernandez e Reijnders

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Spettatori: 25.144