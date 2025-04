Conte-Juve, la richiesta del mister cambia i piani

Si continua a parlare di Antonio Conte alla Juve ed ora arriva una svolta significativa nel suo futuro. La richiesta fatta dal tecnico sul ritiro cambia completamente gli scenari, andiamo a vedere le ultime notizie.

La Juventus ha individuato nell’attuale tecnico del Napoli il profilo ideale per rilanciare il suo progetto. Dopo gli anni deludenti e complicati, non solo per questioni di campo, con Massimiliano Allegri, le cose non sono migliorate con Thiago Motta. Bisogna dare un segnale forte per ridare vigore e concretezza al progetto di Cristiano Giuntoli ed Antonio Conte, in questi contesti, è ideale come pochi altri tecnici. Proprio per questo motivo non si tratta tanto di voci quanto di un concreto e reale interesse.

Chiaramente non resta insensibile davanti al richiamo dei bianconeri il leccese, dal momento che con quella maglia, da giocatore prima e da allenatore poi, ha scritto delle pagine di storia davvero enormi. Inevitabilmente c’è preoccupazione in casa Napoli a riguardo, con i tifosi che temono di dover salutare dopo solo un anno il tecnico che ha fatto rinascere dalle sue ceneri questa squadra. Portandola di nuovo a lottare per il titolo. Adesso, però, arriva un chiaro indizio sulle volontà di Antonio Conte con una richiesta specifica fatta a proposito del ritiro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Conte e la sua richiesta sul ritiro: cambiano gli orizzonti adesso

Come è noto, da tanti anni il Napoli in estate prepara la nuova stagione tra le montagne del Trentino, in quel di Dimaro-Folgarida. In tal senso, novità importanti arrivano da una intervista concessa da Luciano Rizzi, presidente ATP Trentino, ai microfoni di Radio Capri. A quanto pare, è stato chiesto dal Napoli di realizzare un campetto aggiuntivo con lo stesso tipo di erba. Eloquenti in tal senso le sue parole: dal punto di vista dell’intervistato è un indizio visto che si tratta di una richiesta, a detta sua, nata necessariamente dal tecnico.

Come da lui stesso sottolineato, non sarà magari una prova ma un indizio lo è di sicuro. E si tratta di un qualcosa che, come sempre accade, ha una duplice valenza a seconda dei punti di vista. Per i tifosi del Napoli si tratta di vedere la speranza divampare a proposito di una permanenza di Antonio Conte.

Discorso diverso per i supporter della Juventus, che potrebbero seriamente temere un allontanamento da parte sua, che continuerebbe ad essere un rivale. E con il futuro alla Juve di Conceicao incerto, aumentano le incertezze sul futuro del progetto dei bianconeri. Occorre mandare dei segnali forti. Anche per la serenità dei tifosi.