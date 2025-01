Cambiaso al Manchester City: cosa serve per chiudere con la Juventus | CM.IT

Parte l’offensiva dei campioni d ‘Inghilterra per il jolly bianconero e della Nazionale azzurra

Il Manchester City rompe gli indugi ed è pronto a sferrare l’assalto per Andrea Cambiaso.

Il club campione d’Inghilterra, che aveva messo nel mirino già l’ultima estate il jolly della Juventus, sta provando concretamente a convincere il club bianconero a privarsi del giocatore, che a maggio aveva rinnovato fino al 2029. Cambiaso per la dirigenza della Continassa non è in vendita in questa sessione di gennaio, ma la volontà del City di chiudere l’operazione potrebbe cambiare gli scenari e le carte in tavola come raccolto da Calciomercato.it . La Juve valuta almeno 60 milioni di euro il duttile esterno ex Genoa, con il sodalizio di Manchester intenzionato ad accontentare la ‘Vecchia Signora’ e a mettere sul tavolo un’offerta irrinunciabile.

Calciomercato Juventus, Guardiola fa sul serio per Cambiaso

Intanto il nazionale azzurro ha aperto al trasferimento ai ‘Citizens’ (occasione troppo ghiotta per un ulteriore salto di qualità) e spinge per la destinazione inglese già in questa finestra di mercato.

Le caratteristiche di Cambiaso intrigano e non poco Pep Guardiola, che sta premendo per averlo a sua disposizione per la seconda parte di stagione. In caso di partenza la Juventus potrebbe anticipare dal Feyenoord il colpo Hancko, che può agire anche sulla fascia sinistra del pacchetto arretrato di Thiago Motta. Senza dimenticare ovviamente il rinforzo al centro della difesa dove il Dt Giuntoli continua a sondare diverse piste tra Tomori, Antonio Silva e Danso, mentre non è detta ancora l’ultima parola per Araujo.