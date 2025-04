Il ‘nuovo’ Grealish in una big italiana: arriva con lo sconto

Le squadre di Serie A potrebbero sfruttare una occasione di calciomercato. Il club, infatti, ha deciso di cederlo ad un prezzo inferiore rispetto a quanto ipotizzato in passato

È una Serie A che deve ancora dare tutti i verdetti, ma le squadre hanno già lo sguardo rivolto alla prossima stagione. Le dirigenze sono al lavoro per individuare i calciatori giusti da dare ai propri allenatori. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. La volontà dei club è sicuramente quella di rafforzare la rosa e ci potrebbe essere una opportunità importante dalla Bundesliga.

Secondo le informazioni di Christian Falk, il Borussia Dortmund sembra essere intenzionato a lasciar partire uno dei propri talenti nel prossimo calciomercato ad un prezzo inferiore rispetto a quanto immaginato in precedenza. Uno sconto destinato ad attirare diversi club di Serie A. La Premier League resta in vantaggio per le potenzialità economiche che si hanno a disposizione, ma non è da escludere che qualche big italiana possa magari sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato: il talento inglese in Serie A, le ultime

Il giocatore si è messo in evidenza con il Borussia Dortmund, ma i tedeschi sembrano intenzionati a privarsi del calciatore anche per risanare un po’ i conti. Nei giorni scorsi si era parlato di una proposta da 100 milioni di euro per la sua partenza, ma ora la valutazione sarebbe scesa a 50. Un prezzo che starebbe attirando diverse big inglesi e non è da escludere che anche qualche squadra italiana possa farci un pensierino.

Vedendo le sue caratteristiche, Bynoe-Gittens si candida ad essere un profilo molto utile per Napoli, Juventus e Milan. I club italiani hanno bisogno di un esterno come il classe 2004 inglese, paragonato da tempo a Grealish, e ci attendiamo un testa a testa tra partenopei e bianconeri nel prossimo calciomercato in caso di scelta di Serie A da parte dell’inglese. I rossoneri, infatti, senza Champions League partono un po’ più indietro in questa corsa.

Naturalmente per strappare Bynoe-Gittens nel prossimo calciomercato serviranno 50 milioni di euro. La Juventus è alla ricerca di giocatori con caratteristiche uguali all’inglese e vedremo cosa accadrà.

Mercato: Bynoe-Gittens in Italia, la Juve ci pensa

Milan e Napoli sono in corsa, ma le condizioni economiche portano la Juventus ad avere un vantaggio importante nella corsa a Bynoe-Gittens in caso di scelta in caso di scelta della Serie A nel prossimo calciomercato.

La concorrenza della Premier è importante e per questo motivo non è assolutamente un colpo di calciomercato semplice. Ma Bynoe-Gittens è una operazione conveniente considerato il fatto che il Borussia Dortmund ha abbassato le pretese a 50 milioni di euro rispetto ai 100 di qualche mese fa.