Juve, salta tutto in extremis: indosserà la casacca del Napoli

Pessime notizie per il club bianconero in vista del prossimo anno: a spuntarla alla fine è il Napoli, i dettagli.

Non solo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ma ora c’è anche il calciomercato a rovinare i piani della Juventus. I bianconeri, infatti, sono già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti e per colmare il gap con le altre big di Serie A, ma intanto arrivano pessime notizie per la Vecchia Signora.

Il protagonista è Leonardo Spinazzola, oggi al Napoli e vecchia conoscenza della Juve dove ha giocato nella stagione 2018/2019. Il laterale classe ’93 era stato accostato con insistenza proprio ai bianconeri nell’ultimo periodo ma il suo futuro sarà quasi sicuramente ancora a tinte azzurre: lo riferisce “Televomero”, secondo cui Spinazzola incontrerà a breve il presidente De Laurentiis per firmare il rinnovo con la compagine partenopea. Niente da fare, dunque, per tutte le altre squadre interessate al cartellino dell’esterno della Nazionale italiana tra cui Juventus, Milan e Fenerbahce.