La Juve prova a giocare d’anticipo: rinforzo a zero dal Liverpool

I bianconeri non vogliono perdere tempo e sono già al lavoro per recitare un ruolo da protagonisti sul mercato.

La delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League è grande e anche il calciomercato in entrata ne risentirà sicuramente, ma la Juventus sta già pianificando il futuro per migliorare la rosa con alcuni innesti di qualità in tutti i reparti. Spalletti, che salvo clamorosi ripensamenti rimarrà in panchina, ha chiesto a gran voce un intervento deciso in entrata e ora la dirigenza è pronto ad accontentarlo.

Uno dei nomi più caldi alla Continassa è quello di Andrew Robertson, terzino sinistro classe ’94 della nazionale scozzese che ha il contratto in scadenza con il Liverpool il prossimo 30 giugno. Quasi sicuramente il calciatore originario di Glasgow non rinnoverà con i Reds e – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’ – la Juventus sarebbe decisa a farsi ufficialmente avanti per provare ad anticipare la concorrenza e portarlo in Serie A. Ci riuscirà secondo voi alla fine?