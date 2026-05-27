Affondo per Leao: contratto da 10 milioni, addio al Milan

Le ultime novità sul futuro prossimo del numero 10 rossonero

Leao dopo Furlani, Moncada, Tare e Massimiliano Allegri. Il vecchio nuovo Milan di Cardinale, nel quale Zlatan Ibrahimovic tornerà ad avere la voce grossa, ha scaricato anche il suo numero 10. Il portoghese è l’altro facile capro espiatorio di una stagione fallimentare, con il suo prezzo pressoché dimezzatosi nell’ultimo anno e mezzo.

Ora con 40/45 milioni, forse anche meno, si potrebbe prendere il cartellino del classe ’99. In Inghilterra parlano di un forte interesse del Manchester United, in Turchia del Fenerbahce (dove potrebbe approdare Maldini nelle vesti di consulente di mercato) mentre qui in Italia degli odiati rivali del Galatasaray.

Stando a quanto appreso da Luca Bianchin de ‘La Gazzetta dello Sport’, il club Campione di Turchia è disposto a offrire un contratto da 10 milioni più bonus a stagione a Rafa Leao. Attualmente l’ex Lille ne guadagna intorno ai 6 bonus inclusi. Nessun contatto, per ora, tra Galatasaray e Milan, anche se la trattativa tra i due club potrebbe iniziare a breve.