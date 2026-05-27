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Due big italiane su Kayode, ma il prezzo è alto | CM

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Il terzino ex Fiorentina è reduce da una grande stagione con la maglia del Brentford

Michael Kayode ha disputato un grande stagione in Premier League, al Brentford, dove è approdato nel gennaio 2025 in prestito oneroso con diritto di riscatto a 17,5 milioni poi esercitato pochi mesi dopo dalla squadra inglese.

Kayode in azione
Due big italiane su Kayode, ma il prezzo è alto (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Non c’è alcun dubbio, l’investimento è stato indovinato, considerate le grandi prestazioni fornite anche quest’anno dal laterale classe 2004. Prestazioni che hanno attirato l’interesse dei grandi club, compreso quello di Juventus e Milan.

Per le big italiane, tuttavia, ci sono due ostacoli. Il primo e più difficile da superare è rappresentato dal prezzo: come appreso da Calciomercato.it, infatti, il Brentford valuta il 21enne di Borgomanero tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra impegnativa per due società che hanno mancato la qualificazione alla Champions.

Il secondo, invece, è rappresentato dalla volontà del calciatore: ad oggi Kayode desidera proseguire l’esperienza in Premier, al netto di possibili offerte importanti dalla Liga e dalla Ligue 1 (si vocifera di un apprezzamento da parte del PSG). La Serie A, insomma, è vista dal terzino in orbita Nazionale maggiore solo come un piano alternativo.

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