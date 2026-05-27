Comolli-Juve, svelato in diretta il futuro: l’annuncio

A Torino continua a tenere banco la questione legata al futuro dell’amministratore delegato francese: le ultime.

Quasi sicuramente Luciano Spalletti resterà al timone della Juventus anche l’anno prossimo nonostante la deludente stagione e il sesto posto in classifica, ma adesso a Torino la domanda che si pongono tutti è un’altra: cosa succederà a Damien Jacques Comolli?

A fare chiarezza sul futuro dell’amministratore delegato della Juventus ci pensa il giornalista Gianfranco Teotino che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Sky Sport’: “Quella di Comolli è stata una scelta diretta di John Elkann e si tratta di una decisione alla quale John Elkann non vuole rinunciare così presto. È l’uomo su cui ha puntato, è l’uomo in cui crede, per cui ora l’obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra Comolli e Spalletti. Il tecnico della Juve preferirebbe avere un direttore sportivo più vicino alle sue idee di calcio, quindi bisogna rendere queste esigenze compatibili“. Secondo voi Comolli rimarrà alla Juventus o nei prossimi giorni si consumerà il clamoroso addio?