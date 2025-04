Ancelotti al Milan: la telefonata che cambia tutto

Spunta la clamorosa ipotesi di un ritorno in rossonero del tecnico di Reggiolo, ai titoli di coda con il Real Madrid

E se fosse Carlo Ancelotti il prossimo allenatore del Milan? In attesa della scelta definitiva del prossimo Direttore sportivo, con D’Amico che incalza Tare, si fa largo l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Serie A dell’attuale tecnico del Real Madrid.

Ancelotti sembra arrivato al capolinea della sua avventura al Real Madrid e Arrigo Sacchi, che lo conosce benissimo per averlo allenato proprio ai tempi del Milan, consiglia il ‘Diavolo’ sul conto del tecnico di Reggiolo e apre a una suggestione in panchina: “Non so quello che vorrà fare Carletto. Mi pare che il Brasile gli stia sotto da un po’ di tempo e la possibilità di giocarsi un Mondiale sulla panchina della Seleçao è allettante. In ogni caso, se fossi un dirigente del Milan o della Roma un colpo di telefono a Carletto lo farei: non costa nulla“, ha chiosato Sacchi in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Sacchi non ha dubbi per la panchina del Milan: “Farei una telefonata ad Ancelotti, sarebbe perfetto”

Sacchi sponsorizza Ancelotti e invita la dirigenza del Milan a provare l’assalto per l’allenatore in uscita dal Real Madrid, che secondo l’ex Ct della Nazionale sarebbe il profilo perfetto anche per la Roma: “Carlo è un patrimonio del calcio mondiale, non avrebbe problemi a calarsi in una realtà come quella del Milan che peraltro conosce benissimo”.

Sacchi aggiunge sul conto di Ancelotti: “Sarebbe perfetto per gestire una fase delicata, per far capire a tanti giocatori che cosa significa far parte di un club come il Milan. Il calcio per Carlo è un libro aperto: non ci sono segreti o, se ci sono, lui li conosce tutti. Sì, il Milan una telefonata ad Ancelotti dovrebbe farla. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso che potrebbe soltanto aiutare i rossoneri in questo momento”, conclude l’ex allenatore di Fusignano.