Salta l’accordo per il riscatto: ne approfittano l’Inter e Inzaghi

Può ritornare d’attualità una vecchia pista: il club nerazzurro prepara l’assalto per il pupillo del tecnico piacentino

Torna di moda un vecchio pallino in casa Inter. I nerazzurri sognano in campo un incredibile ‘Triplete’ e intanto non perdono di vista il mercato con l’obiettivo di puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

La dirigenza di Viale della Liberazione ha promesso degli investimenti importanti in estate al tecnico piacentino, che a meno di cataclismi rinnoverà oltre il 2026 il contratto con la ‘Beneamata’. In questo senso uno dei pallini di Inzaghi rimane Albert Gudmundsson, già a lungo inseguito l’anno scorso dall’Inter prima del passaggio alla Fiorentina. Trasferimento però che ancora non è stato completato dai viola, visto che l’islandese è sbarcato in riva all’Arno in prestito con diritto di riscatto. Gudmundsson ha vissuto finora una stagione altalenante a Firenze e la permanenza del giocatore alla corte di Palladino non è scontata.

La Fiorentina non riscatta Gudmundsson? L’Inter sfida l’Everton

Specialmente se la Fiorentina non dovesse qualificarsi alle coppe europee e quindi non incassare risorse preziose dall’accesso alle competizioni Uefa.

Introiti importanti per pianificare il mercato e anche in chiave riscatti, dove spicca ovviamente l’eventuale conferma di Gudmundsson con la casacca gigliata. L’accordo con il Genoa è fissato a 17 milioni di euro, oltre ai 6 per il prestito già versati dal sodalizio del patron Commisso in estate. Una spesa rilevante e sul quale la Fiorentina non avrebbe sciolto ancora le riserve. In questa situazione potrebbe inserirsi così l’Inter, al pari dell’Everton come scrive Oltremanica il portale ‘TeamTalk’. Anche la squadra di Liverpool sarebbe sulle tracce dell’attaccante islandese, individuato come il rinforzo ideale per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Come dicevamo Gudmundsson resta nei radar anche di Inzaghi e dell’Inter, con il Genoa che in caso di mancato riscatto della Fiorentina potrebbe alzare il prezzo e chiedere un assegno vicino ai 25 milioni di euro.