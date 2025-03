Nuovo accordo per Inzaghi: l’Inter anticipa la Premier e … Paratici | CM.IT

I nerazzurri provano la fuga in campionato e sono ancora in corsa su tutti i fronti: la dirigenza campione d’Italia pronta a blindare l’allenatore piacentino

Scatto Inter verso lo scudetto dopo il blitz del ‘Gewiss Stadium’ contro l’Atalanta. Prova di forza della squadra di Simone Inzaghi, che allunga rispetto agli orobici e al Napoli dell’ex Conte secondo in classifica.

Carlos Augusto e capitan Lautaro Martinez lanciano i campioni d’Italia, con Inzaghi che per l’ennesima volta stravince il duello in panchina contro Gasperini. L’allenatore piacentino è l’unico in Italia ancora in corsa su tre fronti (senza dimenticare il Mondiale in estate) ed è l’artefice di una macchina quasi perfetta, a parte qualche fisiologico intoppo dentro una stagione densissima di impegni. Inzaghi è l’uomo giusto al posto giusto e anche nei momenti meno felici è stato sempre appoggiato dalla società.

Logico pensare così a un rinnovo per Inzaghi, che lo scorso luglio aveva prolungato il proprio accordo fino al 2026. In cantiere per l’ex mister della Lazio – come appreso da Calciomercato.it – c’è un nuovo contratto per un altro anno o fino al 2028, anche per mettersi al riparto dalle sirene della Premier League. L’ipotesi inglese stuzzica lo stesso Inzaghi, che nei mesi scorsi ha declinato però la corte da Oltremanica per dedicarsi anima e corpo alla sua Inter.

Inoltre, sul piacentino c’è sempre l’occhio vigile dell’amico e concittadino Fabio Paratici, che stando alle voci di corridoio sognerebbe un clamoroso sgarbo e di portarlo sulla panchina del Milan in caso di approdo nella dirigenza del ‘Diavolo’ come nuovo Direttore sportivo. Inzaghi però non pensa al divorzio dall’Inter e il matrimonio anzi è destinato a consolidarsi ulteriormente: per buona pace dei tanti estimatori dell’ex attaccante.