Conte tuona, la reazione di De Laurentiis e il pronostico su Bologna-Inter

L’allenatore del Napoli ha tuonato alla vigilia di Monza-Napoli in conferenza stampa, arriva la reazione di Aurelio De Laurentiis e una promessa

Antonio Conte ha capito dopo otto mesi a Napoli che ci sono delle cose impossibili da realizzare. Non al momento. Il club partenopeo si era promesso di fare uno step importante, dal punto di vista di immagine e societario. Come ad esempio essere un punto di riferimento, un traguardo, e non solo una meta di passaggio. Ma l’addio di Kvaratskhelia, evidentemente, ha distrutto i piani iniziali di Conte.

A queste parole del tecnico, che possono sembrare all’orecchio di qualcuno come un modo per svincolarsi dal contratto triennale, va aggiunto che Antonio ha più volte in stagione abbassato o alzato l’asticella. Magari provando a spostare il focus, per distogliere l’attenzione su qualcosa. Insomma, non è assolutamente da escludere che quella di Conte sia una tecnica comunicativa.

Ma a quelle parole è arrivata una pronta risposta di Aurelio De Laurentiis, che ha gettato acqua sul fuoco a poche ore da Monza-Napoli, attraverso la radio partner del Napoli Radio CRC: “I mozzi si contano alla fine, si faranno le valutazioni alla fine – In merito al punto sulla stagione del Napoli – Le valutazioni in itinere, creano disagio. Anche tutte le squadre di calcio, fino alla fine sono in continua evoluzione. Io vengo dal cinema: l’unico copione che non si può scrivere è la partita di calcio e il campionato. Fino alla conclusione, non si può conoscere il finale”

De Laurentiis, gli auguri di Pasqua a Conte e il parere su Bologna-Inter

L’occasione dell’intervista telefonica tra la radio e il presidente azzurro è per augurare a tutti i tifosi del Napoli una buona Pasqua. Ma il pensiero è rivolto anche alla squadra “con il capitano Di Lorenzo in testa” e allo staff di Antonio Conte.

De Laurentiis poi svela di star lavorando ad un film che farà uscire nelle sale cinematografiche a giugno. Si tratta di una pellicola su questa stagione, la prima dell’era contiana. Con la speranza che possa avere un lieto e dolce finale tutto azzurro. Nel cast ci sarà anche Antonio Guerra del film Napoli-New York di Gabriele Salvatores.

Oltretutto, il patron del Napoli ha specificato che i lavori del nuovo centro sportivo cominceranno presto: “Metto la mia faccia e la mia parola: io il 1 settembre inizierò i lavori, forse anche prima. Io vi garantisco che inizio i lavori del centro sportivo. I soldi li metto io assolutamente”. Non solo, De Laurentiis ha avanzato una sfida a sé stesso e al club: “Abbiamo fatto Napoli forte e muscoloso. Nei prossimi anni ci divertiremo e vi divertiremo molto. Non è una promessa, ma è una realtà”.

Infine, De Laurentiis chiude con una risata assieme al conduttore Umberto Chiariello su Bologna-Inter, match in programma a Pasqua al Dall’Ara: “Io detesto chi gufa. Non posso gufare gli altri”. Insomma, testa solo al Napoli.