Conte accende la conferenza: “Ho capito che a Napoli alcune cose non si possono fare”

Le parole del tecnico alla vigilia della 33a giornata del campionato di SerieA Enilive: segui la diretta testuale

Antonio Conte presenta in conferenza stampa a Castel Volturno il match in trasferta del suo Napoli a Monza. Una sorta di testa coda, con i brianzoli ultimi in classifica e quasi condannati alla retrocessione in Serie B. Ma le insidie ci sono, specialmente considerando che gli azzurri sono in emergenza in difesa.

Infatti, oltre ad Alessandro Buongiorno resterà certamente fuori dai convocati Juan Jesus che ha rimediato una lesione muscolare. Per il brasiliano la stagione è praticamente compromessa. Tornano a disposizione Di Lorenzo e Anguissa, squalificati nell’ultimo turno di campionato vinto contro l’Empoli. In attacco, invece, pochi dubbi: spazio al tridente formato da Politano, Lukaku e Neres.

Tra Inter e Napoli è solo una questione di pressione? – Prima di tutto c’è da conquistare il piazzamento in Champions League. Abbiamo l’opportunità di raggiungere un traguardo prestigioso e non preventivabile. Poi, sappiamo benissimo che siamo lì e cerchiamo di dare più fastidio possibile”

Quanto manca alla ciliegina sulla torta: “Ho detto tante cose e non tutto quello che ho detto mi sento di confermare. Anche su Kvaratskhelia, ho detto che questo club non doveva essere di passaggio. E io non voglio passare per bugiardo. Inevitabile che in questo percorso di otto mesi a Napoli ho capito che ci sono delle cose che non si possono fare”

Sul sogno Scudetto: “Dobbiamo continuare ad alimentare il nostro sogno. Noi ci siamo, dobbiamo continuare ad alimentare questo sogno con le nostre forze. Sappiamo che non è facile. Siamo andati oltre le nostre possibilità e sappiamo che da qui alla fine ci saranno altri ostacoli. Dobbiamo essere bravi come fatto fino ad adesso. Siamo i primi a voler alimentare questo sogno e lo vogliamo per i tifosi”.

Conte su Monza-Napoli: “Zero alibi”

Il tecnico azzurro poi dà indicazioni su chi scenderà in campo contro il Monza, viste le indisponibilità di Juan Jesus e Buongiorno. E non manca il sarcasmo.

Su Rafa Marin: “Giocherà Rafa Marin. Gli altri due sono infortunati (Buongiorno e Juan Jesus ndr). Se la matematica non mi inganna, abbiamo 4 centrali e due sono fuori”

Sulla ultime difficoltà a vincere in trasferta: “Vero che non vinciamo da molto in trasferta, ma è vero anche che siamo secondi in classifica. Ci sono state situazioni in cui non siamo stati particolarmente fortunati. Detto questo, noi abbiamo quei punti e siamo secondi a tre punti dall’Inter. Questo è frutto di una regolarità in campionato tra casa e trasferta. Noi abbiamo trovato una buona regolarità. Vorremmo riprendere a vincere in trasferta”

Sull’Inter: “Bisogna fare i complimenti all’Inter. Ha giocato contro una squadra molto forte come il Bayern e da persona di calcio vanno fatti i complimenti. Non c’era bisogno di questa partita per capire quanto l’Inter fosse forte”

Su Buongiorno: “Stiamo monitorando la situazione. Vediamo, non vogliamo mettere date e fretta. Inevitabile che questa situazione in fase difensiva è molto critica. Speriamo che recuperi presto. Detto questo, alibi zero. Domani si va a Monza per vincere”

Sulle condizioni del Monza, ad un passo dalla retrocessione: “Le partite vanno giocate. Quando avevo appena esordito in Serie A con il Lecce. Se vi ricordate un Roma-Lecce, con il Lecce retrocesso…la Roma perse lo Scudetto per quella partita. Bisogna sempre tenere le antenne dritte. Le partite vanno giocate e noi dobbiamo fare questo. Abbiamo questa maturità necessaria, da squadra che lotta per lo Scudetto, perché nessuno ci regala niente. E sono partite in cui si ha tutto da perdere”.

Una battuta su chi crederà possa segnare: “Mi aspetto da Giovanni Di Lorenzo qualche gol in più (ride ndr). Ha inserimento, è da un po’ che non segna. Sperando che porto fortuna anche questa volta (nell’ultima conferenza chiese a McTominay di segnare più gol)”