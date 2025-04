DIRETTA | Napoli-Empoli, la conferenza stampa di Antonio Conte: seguila live

Le parole del tecnico azzurro alla vigilia del match di campionato, valido per la 32a giornata: segui la diretta su Calciomercato.it

Senza capitan Di Lorenzo, senza Anguissa e persino Buongiorno infortunato. Il Napoli di Conte scende in campo decimato al Maradona, ma con la consapevolezza di essere lì, in lotta per il quarto Scudetto. Vietato sbagliare e crearsi alibi.

Le parole di mister Conte alla vigilia di Napoli-Empoli e le scelte tecnico-tattiche in vista del monday night. Dubbi sullo schieramento e sugli uomini. Il vero ballottaggio è scegliere tra Raspadori e Neres. Con il primo si passerebbe ad un 4-4-2, mentre con il brasiliano resisterebbe l’idea del 4-3-3 che ha trascinato gli azzurri verso la cima della classifica di Serie A.

La conferenza stampa inizia alle ore 14:00: aggiorna la pagina e segui in diretta testuale le parole dell’allenatore azzurro