DIRETTA Serie A, Lecce-Como 1-0: Krstovic la sblocca ma è in offside LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Giampaolo e i biancoblu di Fabregas in tempo reale

Il Lecce riceve il Como in Salento nel primo anticipo del sabato che apre la 33esima giornata del campionato di Serie A, 14esimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretto dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Reduci dalla sconfitta contro la Juventus, i giallorossi di Marco Giampaolo sono in piena crisi: un solo punto nelle ultime sette partite. La vittoria manca dal 31 gennaio nella trasferta di Parma, mentre di fronte al proprio pubblico addirittura al 15 dicembre dello scorso anno contro il Monza. I salentini devono tornare a vincere per allontanarsi dal terzultimo posto. Dopo le due vittorie di fila contro il Monza e il Torino, invece, i biancoblu di Cesc Fabregas sono ad un passo dall’ottenere la salvezza aritmetica: mancano appena quattro punti alla fatidica quota 40. La gara sarà trasmessa in tv e in streaming su smartphone, tablet e pc in diretta esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i lariani si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai gol messi a segno da Nico Paz e da Cutrone. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Via del Mare’ tra Lecce e Como live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lecce-Como

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgson, Morente; Krstovic. All. Giampaolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Ikoné, Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli 68; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio 56; Roma 54; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa 39; Como 36; Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce 26; Empoli e Venezia 24; Monza 15.

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

PROSSIMI IMPEGNI: Atalanta-Lecce venerdì 25 aprile ore 20:45; Como-Genoa sabato 26 aprile ore 15.