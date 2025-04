Juventus, Tudor in ansia: “È a forte rischio”. L’indizio su Kolo Muani e Conceicao

L’allenatore bianconero è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di lunedì sera in casa del Parma

La Juventus è attesa dall’insidiosa trasferta di Parma nel giorno di Pasquetta, sfida valida per il posticipo della 33° giornata del campionato di Serie A.

Una gara da non fallire per la squadra bianconera, con l’obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati e proseguire la corsa per un piazzamento tra le prime quattro per centrare l’accesso in Champions League. Igor Tudor, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match del ‘Tardini’: “Ci aspetta una partita complicata, il Parma attraversa un buon momento di forma. Dobbiamo farci trovare pronti e prepararci bene”, esordisce l’allenatore croato.

Sui dubbi di formazioni e le condizioni dei big: “Yildiz ha lavorato un po’ con il gruppo, vedremo domani quali saranno le sue condizioni. Così come per Koopmeiners: ha avuto dei fastidi, è a forte rischio ma lo valuteremo nelle prossime ore”.

Parma-Juve, Tudor esalta Nico Gonzalez: “Bello avere nel gruppo un ragazzo così”

Sulle possibili novità in caso di defezioni nel reparto offensivo: “Non esiste un piano A o B, in campo andrà chi sta bene – spiega Tudor – Kolo Muani e Vlahovic possono coesistere, o alternarsi durante la gara. Kolo ha lavorato bene in settimana, anche Conceicao l’ho visto in buone condizioni. Con Dusan parliamo tutti i giorni, ha messo due belle palle con il Lecce e gli ho detto che i gol arriveranno”.

Chi con molta probabilità scenderà in campo dal primo minuto è Nico Gonzalez, che ha voltato pagina nelle ultime uscite sul piano del rendimento: “È un giocatore solare e voglioso. Si mette sempre a disposizione e può giocare in diversi ruoli. È bello avere nel gruppo un ragazzo così e può crescere ancora tanto”.

Sul futuro alla guida della Juventus: “Traghettatore è una brutta parole, non mi dà una bella sensazione. L’allenatore vive alla giornata, può andare via in qualsiasi momento anche con un contratto di cinque anni. Il futuro si costruisce oggi, partita dopo partita. Serve prepararsi al massimo e poi andare a mille durante la gara. Il resto conta zero”.

Tudor dopo il match contro il Lecce ha tirato le orecchie ai subentrati: “Abbiamo parlato in maniera normale, non ho toccato nessun tasto in particolare. Ho visto dei ragazzi consapevoli e con la voglia di migliorare. Lunedì mi aspetto una grande prestazione”, conclude l’allenatore della Juve.