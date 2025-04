Juventus, infortunio per Kenan Yildiz: tutti i dettagli

Il talento turco è stato rilanciato da Tudor: nelle prime tre partite alle dipendenze del tecnico croato, il numero dieci bianconero ha realizzato due gol

Brutte notizie dalla Continassa su Kenan Yildiz. Il numero dieci della Juventus si è infortunato oggi in allenamento, a cinque giorni dalla sfida del ‘Tardini’ contro il Parma di Cristian Chivu.

Per il turco nulla di preoccupante, almeno per il momento. Il primo report che giunge da Torino parla di trauma contusivo, con il classe 2005 costretto a saltare un evento Adidas previsto a Milano proprio nel pomeriggio di oggi.

Yildiz rimarrà a Torino, mentre nei prossim giorni verranno valutate le sue condizioni in vista della sfida col Parma valevole per la 33esima giornata di Serie A. Alla Continassa i suoi compagni di squadra Koopmeiners, McKennie, Perin e Mbangula hanno continuato a svolgere lavoro differenziato. Mentre Renato Veiga non si è allenato a causa di una sindrome influenzale.

Tudor lo ha rilanciato: 2 gol decisivi in 3 partite

Yildiz si è rilanciato da Tudor dopo che con Thiago Motta aveva perso centralità nel progetto tecnico. Il tecnico croato gli ha consegnato un ruolo di protagonista quasi assoluto e il classe 2005 lo ha subito ripagato, segnando 2 gol in 3 partite: uno al Genoa e l’altro al Lecce, entrambi decisivi per la conquista dei 3 punti.

Tudor sembra aver disegnato la squadra attorno a Yildiz, che rimane il terzo calciatore di movimento più impiegato della rosa: 3.012′ in tutto, meglio di lui solo Locatelli e Gatti. Per quanto riguarda il calciomercato, invece, è senza dubbio il bianconero più ambito in assoluto a livello internazionale.

Yildiz, ‘pericolo’ Pemier: si muove Jorge Mendes

Per l’ex Bayern Monaco potrebbero muoversi un paio di top club inglesi, parliamo di Manchester United e Arsenal, oltre che gli stessi bavaresi lasciati a zero nel 2022. Ufficialmente per la Juventus è incedibile, ma in caso di grandissima offerta il muro bianconero rischierebbe seriamente di crollare.

Attorno a Yildiz gravita un certo Jorge Mendes, uno che di mestiere sposta calciatori da una squadra all’altra e che in Inghilterra (proprio all’Arsenal è appena arrivato il suo amico Berta) ha un certo ascendente.