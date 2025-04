Poker Milan a Udine: rossoneri ancora in corsa per l’Europa

Rossoneri vincenti e convincenti nell’anticipo di Serie A contro i friulani: finisce 0-4

Un Milan in nuovo formato, che vince e convince. La difesa a tre funziona e la squadra rossonera ad Udine disputa sicuramente la prestazione più convincente sotto la gestione Conceicao. L’Udinese colleziona invece la quarta sconfitta consecutiva, anche questa senza reti come due delle tre precedenti.

I rossoneri partono forte e Reijnders sfiora il gol dopo pochi secondi, ma Okoye si oppone di piede. Gli spazi sono tanti e il Milan va a nozze. Tra le fila rossonere manca invece un po’ di precisione nell’ultimo passaggio, ma la sensazione è che i rossoneri possano far male. Maignan viene impegnato solamente con un destro da fuori area. E’ Leao ha sbloccare il match con un gran destro di prima intenzione da fuori area. Prima della fine della prima frazione, Pavlovic di testa da corner firma il raddoppio.

Nella ripresa le attenzioni cadono tutte su Maignan. L’estremo difensore francese si scontra con Jimenez: l’impatto è tremendo e il numero 16 esce in barella. L’Udinese ci prova, ma non riesce sostanzialmente mai ad essere pericoloso dalle parti del neo-entrato Sportiello. E con gli spazi che aumentano, il Milan ne approfitta. Abraham imbuca per Theo Hernandez, che entra in area e scaraventa un sinistro violentissimo alle spalle di Okoye. Sempre il centravanti inglese pesca Leao a sinistra, il tocco sotto del portoghese è un assist perfetto per Reijnders che firma il suo decimo gol in campionato. Ancora Abraham trova poi la via del gol, ma il suo colpo di testa è in fuorigioco.

Udinese-Milan 0-4, tabellino e classifica

Per il Milan una vittoria preziosa, che mantiene vive le speranze di qualificazione in Europa. I rossoneri accorciano su chi è davanti e si portano a 7 punti dall’Atalanta, che sarà ospite proprio a San Siro tra sette giorni.

Per l’Udinese invece è come detto la quarta sconfitta consecutiva. Momento complicato per i bianconeri, complici anche le tante assenze, soprattutto in attacco. Ora la mancanza di gol sta diventando un problema: solo una rete segnata (per altro da un difensore) nelle ultime quattro gare.

Udinese-Milan 0-4

Marcatori: Leao 42′, Pavlovic 45′, Hernandez 74′, Reijnders 81′

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 68; Napoli 65; Atalanta 58; Bologna 57; Juventus 56, Lazio 55; Roma 53, Fiorentina 52; Milan* 51; Udinese* e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia 21; Monza 15.

*una partita in più