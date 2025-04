Napoli, De Laurentiis ha già in mano l’erede di Conte: allenatore pazzesco

Per gli azzurri potrebbe esserci un nuovo cambio in panchina alla fine della stagione: il presidente ha già scelto il tecnico

Occasione mancata per il Napoli. Contro il Bologna, gli azzurri sono scomparsi dal campo nel secondo tempo e sono stati raggiunti dalla squadra di Italiano. Ne è venuto fuori un 1-1 che non cambia la classifica e non consente alla squadra di Conte di avvicinare l’Inter, approfittando del pareggio dei nerazzurri sul campo del Parma.

Il testa a testa proseguirà nelle prossime giornate, con i partenopei che hanno dalla loro un calendario più agevole e meno impegni rispetto alla squadra di Inzaghi. La lotta scudetto spinge il Napoli a lasciare da parte tutti i discorsi sul futuro, partendo da quello più importante: la permanenza o meno di Antonio Conte.

Nelle scorse settimane, il tecnico salentino ha sempre dribblato le domande su quel che farà la prossima estate, un atteggiamento che ha spinto ad ipotizzare la possibilità di una separazione dopo appena un anno. Juventus e Milan sono alla finestra, pronte a far partire l’assalto a Conte in caso di addio al Napoli, ma pronto sarebbe anche Aurelio De Laurentiis con il nome del nuovo allenatore.

Calciomercato Napoli, scelto il sostituto di Conte

Conte via? Ed allora servirà un nome altrettanto importante per evitare di gettare alle ortiche il lavoro fatto dal tecnico salentino quest’anno.

Un nome che De Laurentiis ha già: Massimiliano Allegri. Un profilo di garanzia e già in passato accostato al Napoli. Ne parla anche Paolo Bargiggia secondo cui il presidente del Napoli, in caso di addio di Conte, “sarebbe intenzionato ad andare su Allegri che già aveva trattato e quasi preso nella stagione 2021/22, prima di virare su Spalletti”.

Non una novità dunque, anche se è presto per saltare a conclusioni. Oltre a capire quel che accadrà con Conte, legato comunque al Napoli da un contratto per altre due stagioni, bisognerà vedere cosa deciderà di fare Allegri. L’allenatore livornese è accostato anche al Milan, dove però si è ancora alla ricerca del direttore sportivo. Saranno dunque settimane bollenti sul fronte panchina con Conte ed Allegri possibili protagonisti dell’estate degli allenatori.